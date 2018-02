Седмични новини за енергетика

© Юлия Лазарова

Това допринася не само за енергийната сигурност на САЩ, но и за световната, като осигурява нови доставки

Българският бизнес на CEZ ще бъде купен от "Инерком груп", след като сделката мина важното одобрение на продавача. На днешното си заседание надзорният съвет на чешката държавна компания CEZ е дал предварителното съгласие българските активи на дружеството да бъдат купени от "Инерком груп", съобщи за "Капитал" Алис Хоракова от пресслужбата на чешката компания. По предварителна информация компанията, която се ръководи от Гинка Върбакова, е предложила около 320 млн. евро за "ЧЕЗ електроразпределение България", "ЧЕЗ електро", "ЧЕЗ трейд" и малки ВЕИ активи - видинския соларен парк "Фри енерджи проджект Орешец" и недовършената централа на биомаса в Смолянско.Сделката е важна, защото се продава най-големият частен енергиен бизнес в страната с приходи за общо над 1.8 млрд. лв. Преговорите се проточиха над година, като интересът беше основно от български кандидати. Такъв е и финално избраният купувач "Инерком" - компания с няколко соларни парка.Сега съветът на директорите на CEZ и "Инерком груп" трябва да подпишат одобрения предварителен договор, в който се уточняват всички параметри на сделката. Според чешкия информационен сайт lidovky.cz това ще стане още следващата седмица. Медията твърди, че ценовото предложение на "Инерком" е значително над пазарната стойност на продадените активи, определена от независимата оценка.След подписването на договора компанията на Гинка Върбанова ще трябва да осигури и необходимото финансиране. От наличната досега информация е известно, че повече от половината средства за цената, или около 180 млн. евро, ще се се набавят чрез кредит от други две компании, които обаче не са назовани и няма данни за наличните им активи. Гаранцията за участие в сделката беше от Уникредит Булбанк, затова очакванията са банката частично да финансира и покупката. Междувременно ще трябва да се подадат документи за одобрение на продажбата от страна на Комисията за защита на конкуренцията и евентуално от енергийния регулатор. Така край на сделката може да се очаква към средата на годината.Европейската комисия вероятно ще се присъедини към Европейския парламент в натиска Европейският съюз да приеме по-високи цели за възобновяема енергия (ВЕИ) към 2030 г. Един от поводите за това е новият доклад на Международната агенция за възобновяема енергетика (МАВЕ), според който страните членки могат рентабилно да удвоят дела на зелената енергия в енергийния си микс до 34% през 2030 г."С доклада на МАВЕ сме в по-добра позиция", каза комисарят по климата и енергетиката Мигел Канете при представянето на доклада "Перспективи за възобновяемата енергия в ЕС". Комисарят трудно скриваше намерението на ЕК да подкрепи позицията на Европейския парламент за по-високи ВЕИ цели срещу нежеланието на страните членки, които се притесняват за увеличаването на разходите за енергия.Следващата седмица в Брюксел започват преговорите между страните, от една страна, и Европейския парламент, от друга (т.нар. триалог), по директивата за възобновяемата енергия. Законодателният акт полага основата за политиката на ЕС в областта на зелената енергия до 2030 г.Съветът на ЕС, т.е. страните членки, се договори още през 2014 г., че искат да постигнат дял от 27%, като през 2020 той трябва да достигне 20%. Европейският парламент, който е съзаконодател със съвета, обаче прие резолюция в началото на годината, че ще настоява за 35%. Евродепутатите освен това искат целта да е задължителна не само на ниво ЕС, но отделните страни също да имат задължителни цели за изпълнение.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отказала на 19 февруари да наложи временна мярка "спиране" на обществената поръчка за избор на инженер-консултант по проекта междусистемна газова връзка България - Гърция. Искането за такава беше отправено от "Некст инвест" на 23 януари, но според антимонополния орган блокирането на търга, чийто бюджет е 8.5 млн. евро, ще навреди на обществените интереси. Въпреки това разглеждането на сигнала на "Некст инвест" по същество продължава.По другата жалба срещу тази поръчка, внесена от "Вини България" също на 23 януари, КЗК е отказала да образува производство.Въпросните две фирми оспорват за втори път процедурата за избор на инженер-консултант, която беше обявена още в края на 2017 г. от проектната компания за интерконектора - Ай Си Джи Би АД (ICGB), чиито акционери с равно участие са "Българският енергиен холдинг" и гръцко-италианското дружество IGI Poseidon. Предишните им жалби бяха отхвърлени от КЗК на 11 януари.Жалба има и срещу процедура за изработката и доставката на тръбите за междусистемната газова връзка с Гърция, чийто бюджет е 60 млн. евро без ДДС. Неин подател е "Феникс инженеринг груп", чийто предмет на дейност е: търговска дейност, строителство, ремонти на ВиК, саниране и други. Какви точно са претенциите на фирмата ще стане ясно, ако КЗК образува производство. Засега жалбата все още е със статус "оставено без движение", което означава, че подателят е пропуснал някои от задължителните реквизити и сега антимонополният орган му е предоставил време да отстрани допуснатите нередности.Всичко това поставя под въпрос спазването на насрочената дата за първа копка на газопровода - 28 юни, която отгоре на всичко е включена като събитие в календара за българското председателство на ЕС. Подобни опасения през седмицата изразиха и гръцки медии.Значителното покачване на цените на петрола през последните месеци доведе дона американското производство на петрол, което даде възможност на страната да оспорва доминацията на Саудитска АрабияУспехът идва въпреки усилията на Саудитска Арабия и нейните петролни съюзници да подкопаят шистовия бум в САЩ, отбелязва в. New York Times. Тези стратегии се провалиха и в крайна сметка се оказаха полезни за петролната индустрия.Фактът, че шистовата индустрия преодоля трите години на свиване на цените, доказва гъвкавостта на бума й. Енергийните компании и техните финансови поддръжници успяха дапазарните сътресения и на маневрите на глобалния петролен картел ОПЕК чрез адаптиране на техниките за проучване и добивС цена на суровпетрол над 65 долара за барел, коетопочти тригодишен връх, САЩ се превръщат в доминиращ производител. Страната е в състояние да изпревариконкурентите си в снабдяването на нарастващисветовни пазари, особено Китай и Индия, като същевременно намалява рязко вноса от Близкия изток и Северна Африка.Според Международната агенция по енергетикатази година се очаква САЩ да надминат Саудитска Арабия иРусия като световен лидер с рекордна продукциянад 10 мбарела петрол дневно.В същото време Америка се превръща в основен износителна природен газ - още едно следствие на шистовата революция. И така успява да подкопава руското енергийно господствоИзточна Европа. "Това е завой на 180 градуса за САЩ и последствията се усещат по света.", отбелязва Даниел Йергин, експерт по енергетика и икономическа история, автор на книгата The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power.Гръцката агенция за приватизация (HRADF) обяви, че е получила две обвързващи оферти за 66% от акциите на националния оператор на газопреносната мрежа DESFA, съобщи Reuters. Според агенцията предложенията са подадени от консорциум между италианския газоразпределителен оператор Snam, испанския Enagas Internacional и Fluxys от Белгия, както и oт консорциума на италианската Regasificador del Noroeste, румънската Transgaz и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).Крайният срок за подаването на офертите беше в петък и предхожда срещата на финансовите министри на еврозоната в Брюксел в понеделник, на която ще бъде оценен напредъкът в спасяването на Гърция и ще бъде взето решение за отпускане на поредния транш от спасителния пакет. Договорът за приватизацията на DESFA трябва да бъдат подписани до април, а продажбата да приключи до юни.От HRADF заявиха, че ще започнат веднага оценката на офертите заедно със своите консултанти.DESFA, която притежава и управлява газопреносната мрежа и терминал за втечнен природен газ в Атина, се смята за ценен актив, тъй като потреблението на газ в Гърция се повишава и страната се стреми да засили присъствието си на регионалния енергиен пазар. Компанията също така пренася газ от границите си с България и Турция.