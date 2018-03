NEVEQ излиза от "Онтотекст" срещу 4.2 млн. евро

© Юлия Лазарова

Фондът за рисков капитал NEVEQ излезе от още една своя инвестиция, след като продаде дела си от 26.06% в българската компания за семантичен софтуер "Онтотекст", става ясно от съобщение за сделката до БФБ-София. Купувач на акциите e мажоритарният собственик и създател на "Онтотекст" - софтуерната компания "Сирма груп холдинг".От съобщението става ясно, че дружеството New Europe Venture Equity LP (NEVEQ) продава 26.06% от капитала на "Онтотекст", или 4 187 087 акции клас А1. Цената на сделката е 4.2 млн. евро. Част от нея ще бъде платена с банков кредит. Договорената схема на плащане предвижда 1 млн. евро да се платят при джиросване на акциите, още 1 млн. евро в срок до 30 юни 2018 г. и останалите 2.2 млн. евро трябва да се платят в тридневен срок след вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на "Сирма груп холдинг", но не по-късно от 15 март 2019 г. Като обезпечение на сделката се учредява залог на акции на трима от акционерите в "Сирма груп холдинг" - Цветан Алексиев, Атанас Киряков и Георги Маринов. След промените в собствеността в "Онтотекст" от съвета на директорите на компанията излизат генералните партньори в NEVEQ Златолина Мукова и Константин Петров."Онтотекст" е основана през 2000 г. от Атанас Киряков като технологична лаборатория към българската софтуерна група "Сирма". През 2008 г. се отделя в самостоятелна фирма, като тогава привлича и финансиране от NEVEQ. Няма официални данни каква е била тогава инвестицията, но според запознати е около 2 млн. евро под формата на капиталовложение за разрастване на дружеството и чрез придобиване на дялове."Онтотекст" изготвя семантични технологии, които се използват от издатели и създатели на съдържание за улеснено класифициране и препоръчване на информационно съдържание. Сред клиентите на компанията са BBC, Financial Times, научни издателства като Oxford University Press, IET, John Wiley and Sons и Springer Nature. През есента на миналата година компанията разработи и дигитален асистент за проверка на факти, наречен Hercule.Целта е той да служи на журналисти при изследването на различно съдържание, публикувано в интернет пространството, като например новини, видеа и публикации в социалните мрежи. Според отчета на "Онтотекст" за 2016 г. приходите на дружеството са достигнали 8.5 млн. лв. при печалба от 486 хил. лв. В компанията работят около 65 души. Освен в София фирмата има офиси в Лондон и Северна Вирджиния.Това е третият екзит от инвестиция за NEVEQ през последните две години. Първо през 2016 г. фондът продаде дела си в българско-американската фирма за оценка на финансовите рискове FinAnalytica на френската BISAM. Цената на сделката не беше обявена. През миналата година пък излезе от платформата за обработка на големи бази авиоданни Vayant Travel Technologies, в която беше най-големият акционер. Купувач на цялата компания в сделка за 35 млн. долара беше американската PROS Holdings."Сирма груп холдинг" е една от най-големите български софтуерни компании. Създадена е през 1992 г. и към днешна дата обединява различни технологични специализирани фирми като "Сирма солюшънс", "Онтотекст" и др. През 2015 г. направи едно от най-успешното първични публични предлагания на акции на технологична компания на БФБ, където привлече 11.5 млн. лв. Има офиси в различни държави, като продава на местните пазари.Според консолидирания отчет на "Сирма груп холдинг" общите приходи на групата за 2017 г. са били малко над 52 млн. лв., което е ръст от 25% спрямо предходната година. Нетната печалба е 6.2 млн. лв. До 2022 г. целта на групата е да достигне 120 млн. евро продажби. През следващите четири години дружеството ще се фокусира и върху създаването на нови когнитивни продукти, както и блокчейн алгоритми за банковия сектор и киберсигурност.