"Карлсберг България" отчете повишение на пазарния си дял през 2017 г.

© Надежда Чипева

Денис Шерстенников, изпълнителен директор на "Карлсберг България".



Фотограф: Юлия Лазарова

Бранимир Братанов, маркетинг мениджър



Фотограф: Анелия Николова

"Карлсберг България" достигна 31.6% пазарен дял в обем през миналата година, съобщи Бранимир Братанов, маркетинг мениджър, като цитира данни на агенция Nielsen A/S. За сравнение – през 2016 делът на компанията е бил 26.8%. Другите два основни играча в България са още "Загорка" и "Каменица". Данните за пазара обаче са оскъдни и идват основно от самите производители.Двете местни марки на "Карлсберг" също отчитат ръст в продажбите. "Пиринско"продължава да бъде пазарен лидер в последните две години, достигайки 19.8% дял в обем през 2017 (ръст от 24 пр.п. спрямо 2016)."Шуменско" също върви нагоре с 15 пр.п. и достига 10% пазарен дял в обем през 2017. "Завръщането на оригиналната 0.33 л стъклена бутилка "Бомбичката" бе една от най-успешните новости за бранда", обобщи Бранимир Братанов.Данните за първите два месеца на 2018 г. са също възходящи - компанията отчита 33.1% дял в обем и 32.6% дял в стойност от бирения пазар. За същия период "Пиринско" достига 20.7% дял в обем, а "Шуменско" – 10.1%, по последни данни на агенция Nielsen A/S.Резултатите на фирмата са постигнати на фона на добри продажби на бира в страната - пазарът отбелязва 2.4% ръст в обем през 2017 г. и достига около 5.1 млн. хектолитра, съобщи Бранимир Братанов.През миналата година "Карлсберг България" е инвестирала 11.2 млн. лв. През май 2017 компанията откри модерна пречиствателна станция в пивоварната си в Благоевград. Инвестицията бе за 5 милиона лева. Тогава от дружеството съобщиха, че имат подобни планове и за пивоварната в Шумен."По правило компанията инвестира в няколко посоки – в развитие на пазара, в нови продукти и в обновяването на двете пивоварни в Благоевград и Шумен, за да поддържаме технологичното ниво, което е нужно за производство на качествена бира", обобщи Денис Шерстенников, изпълнителен директор на "Карлсберг България".Продуктовото портфолио на "Карлсберг България" включва националните "Шуменско" и "Пиринско", международните Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена Erdinger, белгийската крафт бира Grimbergen, испанската San Migel Fresca, италианската Angelo Poretti, американската Brooklyn Lager.През миналата година компанията предложи нова марка - House of beer, под чиято шапка са обединени световни бири от Super Premium сегмента на бирената категория. Целта е да разширим асортимента в бирената категория и да задоволим търсенето на специални бири, съобщиха тогава от дружеството."Първото ново попълнение към House of Beer за 2018 година е френската Kronenbourg Blanc 1664 – един от най-продаваните брандове на "Карлсберг груп" в Европа", съобщи Бранимир Братанов.