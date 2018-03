L'Oreal купува технологичния стартъп за дигитално разкрасяване ModiFace

Все повече групи от козметичния бранш се насочват към партньорства с технологични стартъпи



Най-големият козметичен концерн в света – френската компания L’Oreal, купува канадската технологична група за разработване на иновативни продукти за красота ModiFace. Сделката, чиято цена не е обявена, е част от стратегията на L’Oreal за придобиването на технологични стартъпи. Това потвърдиха от козметичния гигант в петък, пише Financial Times.ModiFace разработва 3D виртуални технологии за разкрасяване и продукти за диагностика на състоянието на кожата с изкуствен интелект. Все повече компании от козметичната индустрия се ориентират към технологични иновации, като споразумението между двете групи потвърждава тенденцията.Любомира Рочет, главен директор на дигиталната дивизия в L’Oreal, коментира, че придобиването на ModiFace "ще доведе до преоткриването на нови иновативни услуги в бранша, чрез които потребителите ще имат по-голям избор". Според нея козметичната индустрия ще се промени през следващите години. Рочет обясни, че следващата стъпка от дигиталната им стратегия е да осигурят виртуални тестове на потребителите за брандовете Lancome и Yves Saint Laurent (YVS).В началото на тази година френският козметичен гигант създаде съвместно с ModiFace мобилното приложение Style My Hair, което позволява на потребителите да се видят с различен цвят на косата. Style My Hair е изтеглен над 20 млн. пъти към момента. Освен това L’Oreal е разработвал четки за зъби със сензори и други платформи за виртуални тестове като популярната Makeup Genuis.По този начин групата, която контролира брандовете Maybelline, Lancome и Yves Saint Laurent, е увеличила онлайн продажбите си през изминалата година с 33.6% до 2 млрд. евро. Общите годишни продажби на L’Oreal са нараснали с 4.6% и достигат 26 млрд. евро. Близо 40% от бюджета на френската компания за медийна реклама е за дигитални кампании. Освен това тя инвестира и в инициативи за привличането на стартъпи от Сан Франциско, Париж и Лондон.ModiFace разполага със 70 инженери, изследователи и учени, които имат на 200 научни статии и над 30 регистрирани патента, се посочва в публикация на базираната в Торонто фирма.