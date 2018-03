Една на всеки седем компании от ЕС се отказва от доставчиците от Великобритания

Освен решението на компаниите от ЕС да преместят своите вериги за доставки, една трета от доставчиците в Обединеното кралство са открили повишение на цените поради по-слабия паунд



Една на всеки седем европейски компании с доставчици от Великобритания е преместила част или целия си бизнес от Острова според проучване на Chartered Institute of Procurement and Supply (Cips). Цените са се увеличили след гласуването на Brexit и вероятно ще продължат да се покачват, съобщава Financial Times.Тъй като Великобритания и ЕС-27 постигнаха споразумение по-рано тази седмица за удължаване на периода за преход и за запазването на непроменените търговски взаимоотношения в Европа до края на 2020 г., проучване на над 2000 ръководители на вериги за доставки от Cips показа, че тези търговски връзки вече са нарушени.Освен решението на компаниите от ЕС да преместят своите вериги за доставки една трета от доставчиците в Обединеното кралство са били засегнати от повишение на цените поради по-слабия паунд. Друга част предвиждат бъдещо повишение на цените от 41%, за да се компенсират проблемите, свързани с Brexit, като различни регулации и гранични разходи.Налице е все по-негативно отношение към доставчиците от Обединеното кралство сред компаниите от ЕС според проучването, като 42% от фирмите от ЕС-27 заявяват, че не смятат, че британските продукти се "открояват от всички".Джон Глен, икономист в Cips, заяви: "Бизнесът няма друг избор, освен да прехвърли някои от нарастващите си разходи на потребителите, за да защити маржовете си на печалба и да остане на пазара."