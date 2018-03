Google инвестира 300 млн. долара в подкрепа на качествената журналистика

Google обяви, че ще инвестира 300 млн. долара в кампанията Google News Initiative, целяща да помогне на издателите на новини да се адаптират към бързо развиващата се дигитална среда. Притежаваният от холдинга Alphabet Inc технологичен гигант въвежда нови инструменти, които издателите могат да използват за увеличаване на абонаментите, продажбите на реклами и броя на читателите си. Партньори на компанията в инициативата ще бъдат медии като New York Times, Washington Post и Financial Times. Сумата ще бъде вложена през следващите три години.Инициативата ще е насочена към откриването и подобряването на съдържанието в интернет и към подпомагане на различни проекти. Специален акцент ще бъде разпространението на подвеждаща информация в кризисни моменти или при възникването на други инциденти и природни бедствия. Google също така са ангажирали голям брой професори и медийни експерти от различни организации, които да допринесат със знанията си за целите на инициативата.Новата платформа за управление на абонаментите Subscribe with Google ще улеснява потребителите при заплащането за съдържание. Освен това издателите ще получават информация и инструменти за намиране и задържане на абонати. Друга услуга, която компанията ще предлага, е Double Click, която ще доставя необходимата информация в реално време за поведението на потребителите.Програмата показва желанието на Google да се противопостави на фалшивите новини и да насърчи качествената журналистика. Компанията обяви, че в резултатите на търсачката й ще имат предимство публикации от авторитетни медии с повече абонати. Промените ще засегнат и търсачката в притежаваната от нея платформа за видео споделяне Youtube. Компанията ще си сътрудничи с Харвардския университет за отсяване на фалшивите новини преди частичните избори в САЩ през 2018 г.Стъпката на Google към сближаване с медиите идва след ограничаването на издателското съдържание в нюзфийда на Facebook. Някои издатели още тогава видяха в търсачката възможност да компенсират спадналия си трафик. Издателите, чиито приходи от реклами са недостатъчни за финансирането на дейността им, се надяват да постигнат печелившо сътрудничество с компанията.Засега Google не разкрива точна информация за подялбата на приходите в абонаментната си услуга, но се знае, че издателите получават по-големия дял. Някои издатели, включително президента на медийният гигант Conde Nast Inc Боб Сауърбърг споделят, че в последните години са възвърнали доверието си в компанията и сега са добри партньори. "Вероятно преди четири години смятах, че искат да навредят на индустрията", споделя Сауърбърг пред Bloomberg.