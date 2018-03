Amazon стъпва и на френския пазар за хранителни стоки

Главният изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос



, които да служат както за складове за хранителни продукти, така и като центрове за разпределение към онлайн клиентите

на Amazon

, в които да се съхраняват най-поръчваните стоки от сайта й.

Според запознат източник, цитиран от

Bloomberg

,

Amazon Prime.

Услугата

Amazon Prime

предоставя на абонатите правото на безплатна бърза доставка до домовете. Онлайн гигант

ът

се опитва да въведе услугата и за хранителните продукти от веригата магазини на

Whole Foods за цялата територия на САЩ до края на 2018 г. През февруари абонатите можеха да се възползват от двучасова безплатна доставка

в четири града в страната. Отделно компанията поддържа и огромни складове за нехранителни стоки в покрайнините на градовете. Разширяването на градските площи ще помогне на компанията да увеличи предлагания асортимент за двучасова доставка от Prime услугата й, който засега е много ограничен, а складирането на хранителните и нехранителните стоки на едно място ще намали разходите и времето за доставка.

Една от най-големите вериги за хранителни стоки във Франция – Monoprix, обяви, че ще започне да продава продуктите си на клиентите си в Париж чрез услугата Prime Now на американския технологичен гигант Amazon, съобщава Reuters.След като миналата година американската компания купи веригата за здравословни храни WholeFoods за 13.7 млрд. долара, сега Amazon се ориентира към европейския ритейл пазар. Това накара френските вериги магазини да се замислят как да подобрят собствените си онлайн предложения.Очаква се сделката да окаже ефект върху целия сектор на търговия с храни във Франция."Благодарение на това уникално партньорство между Amazon и Monoprix Casino Group подсилва стратегията си за многоканално предлагане", заяви в съвместно изявление с Amazon Жан-Шарл Наури, главен изпълнителен директор на компанията майка на Monoprix.Американският гигант за електронна търговия не е крил желанието си да започне услуга за доставка на храни във Франция като част от глобалните си амбиции за разширяване на търговията с храни.Leclerc, най-големият търговец на дребно във Франция по пазарен дял, частният оператор Systeme U и Casino са контактували през последните месеци с Amazon, която се опитва да засили присъствието си в страната. Американската компания пусна услугата Prime Now в Париж през 2016 г."Всеки иска да се опита да работи с Amazon, но Monoprix спечели състезанието", заявиха от компанията.Френските вериги супермаркети бавно развиват електронните си платформи за търговия, но сега се опитват да наваксат. Carrefour обяви през януари, че ще инвестира 2.8 млрд. евро в дигитална търговия през следващите пет години - шест пъти повече, отколкото е инвестирала досега. Casino каза през ноември, че ще използва британската онлайн платформа за електронна търговия на Оcado с цел да разшири бизнеса си, а Leclerc стартира доставки в Париж в понеделник.Monoprix прави над 3 млн. доставки годишно в повече от 150 града във Франция. Хранителните стоки, предлагани от веригата, ще бъдат достъпни в приложението и уебсайта на Prime Now чрез специален виртуален магазин.Сделката идва само няколко дни след като стана ясно, че компанията на Джеф Безос планира да увеличи броя на физическите магазини от веригата WholeFoods. Компанията търси по-големи обектиСтъпката идва само 7 месеца след придобиването на веригатаи показва интеграцията между двете поделения.Whole Foods преговарят с Regency Centers, един от най-големите й наемодатели, притежаващ 28 от магазините й в САЩ, да преструктурират паркинга на отделни паркоместа, предназначени за доставчиците. Вицепрезидентът по инвестициите в Whole Foods Джон Нахас сподели, че компанията е поискала по-големи търговски площи и откриване на паркоместа за доставчиците в магазините в близост до области с повече абонати на услугатадиректно от Whole Foods