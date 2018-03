Програмистите сменят работата си през по-малко от две години

1

2 Използването на стари технологии или микромениджмънт във фирмите може да откаже голяма част от кандидатите

© Анелия Николова

Програмистите в България сменят работодателя си през по-малко от две години. Това показват данните от платформата Sloth.Works , която среща IT компании със специалисти от бранша. Резултатите са получени от автоматичните профили на потенциалните кандидати, които системата създава на база на подадените от тях резюмета, както и от обявите на фирмите клиенти. За четири месеца от старта си платформата вече има 500 профила и 20 компании членове. За програмистите най-важно е в работата си да могат да използват нови технологии и да се развиват, показват още данните.Един програмист в България се задържа на една позиция средно 1 година и 9 месеца, точно колкото и във FANG компаниите (Facebook, Amazon, Netflix и Google), казват от Sloth.Works. На последната си месторабота IT специалистите в Sloth.Works обаче са останали по-дълго - две години и половина. Дали това означава, че програмистите са станали по-улегнали, или компаниите са подобрили условията, не може да се каже. "Данните са получени автоматично, а не чрез допитване и подлежат на тълкуване", коментира Светла Симидчиева, изпълнителен директор и съосновател на стартъпа Maj.io, който стои зад платформата.Интересни резултати показват отговорите на единствените два въпроса, които се задават на програмистите при подаване на CV в Sloth.Works. От тях става ясно, че хората в IT сектора държат най-вече на това да работят с нови технологии като Vue.js, AngularJS, Python, ML, Deep Learning, AI, DevOps и Laravel. За тях е важно също да могат се учат от колегите, а много от тях предпочитат да имат възможност за отдалечена работа или да работят за продуктова компания.Това, което може да откаже голяма част от програмистите да кандидатстват за дадена работа, е използването на стари технологии или микромениджмънт във фирмите, както и ако потенциалният работодател прави продукти, които противоречат на ценностите им (например хазарт). За някои от кандидатите липсата на възможност да се учат също е неприемлива.Данните на Sloth.Works дават представа също и за най-търсените технологии в IT сектора, както и за времето, което отнема придвижването на един специалист нагоре по професионалната стълбичка. За да достигне до senior developer например, един младши програмист работи средно 4 години и 9 месеца, като срокът варира за различните технологии. Най-много се търсят и предлагат умения по JavaScript - такива са компетенциите на 42% от програмистите и 35% от обявите на работодателите. Близо половината от JavaScript специалистите имат необходимия опит от 3 или повече години, който изискват фирмите. Това са и най-разглежданите позиции в Sloth.Works. Сред популярните езици са също Java, PHP и др.Повече за Maj.io и Sloth.Works четете в седмичника "Капитал" в петък.