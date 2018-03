Как да ограничим информацията в социалната мрежа

© Reuters

Преди всеки да реши дали остава във Facebook и, ако да, как и кое да изтрие от профила си, е нужно първо да научи какво знае мрежата за него. А в повечето случаи тя знае много повече, отколкото някой осъзнава и някога е предоставял като информация. Всеки пост, харесване, достъп до приложение през мрежата създава "профил" на потребителя на базата на всички тези данни. Facebook използва този профил за свои цели. Ето защо е важно да се спазват няколко основни правила.Всеки потребител може да свали копие от всички данни, които Facebook има за него от https://www.facebook.com/settings - Download a copy of your Facebook data. Тук влизат постове, съобщения, снимки, реклами, върху които потребителите са кликвали, дори IP адресите, през които се е влизало в социалната мрежа. След няколко стъпки се сваля zip файл, който съдържа всичко. В него има няколко папки и файл index.html, който отваря цялата информация през браузър. Става въпрос за много данни, чието пресяване може да отнеме часове (в зависимост от активността на потребителя). В крайна сметка е просто задължително тази информация да бъде запазена от самия юзър.Има два начина да се махнем от Facebook. Първият е чрез деактивиране на профила. През настройките https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=account_management&view най-долу има текст в синьо deactivate your account. Остава потребителят само да даде причина за напускане. При този случай е добре да се знае, че профилът не се изтрива, а Facebook запазва всички настройки, снимки и информация, в случай че човек иска да активира наново "членството" си. Вторият е пълно изтриване на профила и е малко по-труден. Именно преди тази стъпка е хубаво да се свали цялата информация, която Facebook е събрал досега по описания по-горе начин. На https://www.facebook.com/help/delete_account се натиска Delete my account и се следват посочените стъпки. Нужни са до 90 дни на Facebook да изтрие всички данни в своите системи. Ясно е, че не всичко изчезва, а само асоциацията на този потребител със съответната информация.Скандалът с Cambridge Analytica се случи именно след като създаденото специално за случая приложение thisisyourdigitallife получило доброволен достъп до над 270 000 потребители във Facebook (тоест с тяхно съгласие), а оттам и до 50 млн. приятели на анкетираните в социалната мрежа. Всъщност има много външни приложения, които могат да използват информацията ни във Facebook, без дори да осъзнаваме. Всеки може да се свърже с дадена програма (например Spotify или Netflix) през профила си, като потвърди, че то може да получи достъп до определена негова информация. На https://www.facebook.com/settings?tab=applications https://www.facebook.com/settings?tab=applications всеки може да види списък с приложения, които имат достъп до определени негови данни във Facebook, и съответно да ги деактивира.Facebook следи интернет навиците на потребителите и използва данните, за да им предоставя по-персонализирани реклами. Естествено всеки може да откаже подобна "услуга". На https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen , потребителят може да провери какви са "рекламните" му интереси, без да е ясно на какъв принцип са определяни те (обикновено става дума за стотици). Има и списък на рекламодатели, с които е поддържал някакви отношения и които имат контактите му или друга информация за него.Facebook направи всички профили откриваеми в големите търсачки преди години. Но всеки има право да спре Google, Bing или други платформи да го показват сред резултатите. За да стане това факт, на https://www.facebook.com/settings?tab=privacy трябва да се отговори с No на последния въпрос - Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile.Facebook има няколко начина да получи телефонния номер на потребителя, а оттам и контактите му. Най-простият от тях е човек да даде достъп на Facebook или на Messenger приложението до контактите в смартфона си. Социалната мрежа може да получи номера и през приятели. На https://www.facebook.com/invite_history.php всеки може да провери кои контакти са качени във Facebook или Messenger и лесно да ги изтрие.Официално Facebook може да бъде ползван само от деца над 13 години, но това правило не се спазва. Детски психолози предупреждават, че не е препоръчително за малчугани до 11 години, а дори и за тийнейджъри, да имат профили в социални мрежи, тъй като онлайн отношенията са прекалено сложни за тях. Все пак, ако нямат друг вариант, родителите имат няколко начина да ограничат профила на детето си. На първо място може да направят ограничени групи с най-близките приятели на детето. Има и външни приложения за контрол и следене на ползването на смартфона от детето, които съвсем естествено пораждат нови етични проблеми.Марк Зукърбърг, а и други технологични лидери обявиха, че ще ограничават децата си от социалните мрежи. Което не му пречи да привлича другите малчугани към Facebook. В края на миналата година мрежата пусна в САЩ Messenger Kids самостоятелно приложение за хлапета под 13 години (официално такава е долната граница за използване на Facebook). Messenger Kids е свързана с профила на родителя. Бащата или майката одобрява всеки нов приятел на детето си. Софтуерът е ограничен до изпращане на текст, видео и снимки. Въпреки протестите на здравни експерти, че не бива да се таргетират малки деца, програмата вече е сваляна над 300 000 пъти. Все още не е активна в Европа.