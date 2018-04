Британската модна верига Next свива продажбите и печалбата

Ръстът на приходите от онлайн продажби не е успял да компенсира спада в продажбите от физическите магазини на Next.

© Andrew Winning

Главният изпълнителен директор на британския производител на бельо и дрехи Next - лорд Саймън Улфсън, определи 2017 г. като "най-предизвикателната за последните 25 години", съобщава Bloomberg. Изявлението на Улфсън съпроводи публикуването на финансовите резултати на компанията.Общите приходи на компанията за 2017 г. са намалели с 0.5%, достигайки 4.1 млрд. паунда. До голяма степен този спад в продажбите се дължи на по-слабо представяне на физическите магазини от веригата, които поне за момента съставляват по-голямата част от бизнеса на Next. Годишните приходи от физическите продажби са отчели спад от 8% и са били 2.1 млрд. паунда, спрямо 2.3 млрд. паунда през 2016 г.В резултат на това, печалбата преди облагане с данъци на компанията е намаляла с 8.1% до 726 млн. паунда, въпреки че приходите от онлайн продажби са нараснали с 9.2% до 1.9 млрд. паунда. Това, отчита Улфсън, е втора поредна година на спад в печалбите на компанията, което до голяма степен според изпълнителния директор се дължи както на по-слабо пазарно търсене на облекло, така и на важни маркетингови и продуктови грешки от страна на компанията.Специалисти в областта на търговията на дребно затвърждават наблюденията на Улфсън, показвайки, че търговците на дребно опериращи в средния ценови диапазон, се намират в изключително трудна позиция, докато потребителските предпочитания се изместват към по-евтини брандове или такива, които по-бързо въвеждат актуалните модни тенденции в продуктовите си линии. Наред с това, все по-ефективната онлайн търговия осигурява достъп до много чуждестранни брандове, които предлагат сходно качество при по-ниски цени. "Средният пазар страда и трудно би възвърнал позициите си", обяснява Кейт Хардкасъл от консултантската компания Insight with Passion за BBC."Особено забележим е възходът на брандове като Primark при дискаунтърите и Asos и Zara в областта на модно-ориентираните производители, докато потребителят цялостно все повече се влияе от Instagram и социалните мрежи.", обяснява Хардкасъл. "Тове е прекалено голямо предизвикателство за утвърдените компании като Next, които трудно биха въвели промяна в начина, по който винаги са продавали", добавя анализаторката.Трудностите, изпитвани от търговците на дребно, опериращи в средния ценови диапазон, се наблюдават не само в модната индустрия, но и в други сфери на икономиката. И производителят на играчки Toys R Us, и Maplin се намират в затруднено положение, доближавайки се до несъстоятелност. Модната верига New Look миналата седмица подписа споразумение с кредиторите си за закриване на 60 магазина във Великобритания и съкращаването на 1000 работни места.В хранителния сектор, Jamie’s Italian, веригата за бургери Byron и Prezzo закриват магазини и освобождават персонал.На свой ред от Next заявиха, че планират да въведат по-гъвкави маркетингови стратегии, с които да преодолеят стагнацията, в която се намира компанията. Очевидно и инвеститорите смятат, че компанията ще успее да осъществи намеренията си, след като акциите на Next поскъпнаха със 7%, достигайки 49.53 паунда за брой.