Китайската ThunderSoft приключи придобиването на "ММ Солушънс" за 31 млн. евро

Китайската IT компания ThunderSoft е приключила сделката по придобиването на българската "ММ Солушънс". Това съобщи SeeNews, като цитира финансовия директор Ани Даскалова. За сделката стана ясно в началото на февруари, а чрез нея в България влиза първа компания от китайския IT сектор. Освен това обявената цена от 31 млн. евро (38 млн. долара) я поставя на трето място по големина в бранша в България след тези за Telerik (263 млн. долара) и Dynamo Software (70 млн. долара.) Придобиването ще позволи на "ММ Солушънс" да разшири своите услуги и портфолио от клиенти", е заявила Даскалова през SeeNews.Справка на "Капитал" в Търговският регистър показва, че джиросването на 100% от акциите към регистрираната в Люксембург AchieveSky Europe, зад която стоят китайците, е станало на 28 март. Избрано е и ново ръководство и е приет нов устав, като те все още изчакват вписване.Най-голям собственик в българската компания досега беше Ивайло Велев, който държи 41%, Николай Даскалов, който беше изпълнителен директор, имаше дял от малко над 31%. Акционер в компанията досега беше и американският гигант Texas Instruments, който държеше дял от 20%. Американската и китайската компания са имали общ бизнес, но за българската сделка инициативата е дошла директно от пекинското дружество, сочи информация на "Капитал".Създадената преди над 16 години "ММ Солушънс" е позната в международните IT среди като разработчик на дигитални фото- и видеорешения за камери, смартфони, таблети и други устройства. Приходите й за 2016 г. са над 25 млн. лв., а печалбата - почти 10 млн. лв.Китайската група Thunder Software Technology разработва софтуерни решения за умни устройства - от смартфони, през дронове до автономни коли. Пазарната й капитализация е над 1.9 млрд. долара, а приходите й за последната отчетена засега пълна година - 2016, са 121 млн. долара при нетна печалба от 17 млн. долара.