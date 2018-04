Рекордно първо тримесечие за сливанията и придобиванията

Анализаторите предупреждават, че част от сделките като тази между Comcast и Sky може да не бъдат завършени



Световната активност в областта на сливанията и придобиванията (M&A) е достигнала рекордно високи нива, като стойността на сделките е достигнала 1.2 трлн. долара през първото тримесечие, съобщава Financial Times. Обемът и броят на обявените през първото тримесечие мегасделки също е на едно от най-високите си нива.Благодарение на три мегасделки, обявени миналата седмица, световният обем на сливанията и придобиванията успя да достигне рекордните 1.2 трлн. долара, отбелязвайки ръст от 50% спрямо същия период на предходната година. В центъра на M&A активността остават САЩ, като около 44% от всички сделки като обем са били с участието на американски компании, отбелязват анализаторите от консултантската компания Dealogic. На второ и трето място се нареждат съответно Великобритания и Китай с малко под 10% или със сделки на стойност над 100 млрд. долара, следвани от Германия, където обемът е достигнал 70 млрд. долара.Активност в сферата на сливанията и придобиванията се е повишила въпреки политическата несигурност от последните месеци, породена от търговските конфликти между САЩ и Китай и застоя в преговорите за Brexit. Големият обем на сделките обаче, пише Financial Times, се дължи до голяма степен на ръст в брой на сделките на стойност над 5 млрд. долара, които съставляват над половината от стойността на всички сливания и придобивания. Мегасделките на стойност над 10 млрд. долара, които са 18 през първото тримесечие на годината, също са на рекордно високи нива.Високата M&A активност до голяма степен се дължи на цялостното възходящо движение на световната икономика, нарастващо доверие в регулаторните системи и способността на бизнеса да устоява на кризисни ситуации. Въпреки това обаче според анализаторите от Dealogic голяма част от сделките, залегнали в основата на тримесечните M&A рекорди, може да не бъдат завършени, след като от известно време се наблюдава и тенденция на държавна намеса в интернационалните сделки. Конкретен повод това да се превърна в част от обществения дебат беше запорирането на няколко сделки, най-голямата от които - между Broadcom и Qualcomm на стойност над 100 млрд. долара, от администрацията на президента Доналд Тръмп.Проблематично според Financial Times може да бъде прокарването на част от мегасделките като частичното придобиване на Sky от Comcast и придобиването на Innogy от германската E.ON на стойност съответно 40 млрд. и 55 млрд. долара.