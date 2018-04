Lidl избра България за IT центъра си за развойна дейност

["Лидл България"]

Lidl откри в София високотехнологичен IT център за развойна дейност. Той ще обслужва всички държави, в които веригата оперира. Заетите в новата структура - Lidl Digital, засега са 25, но предстои да бъдат назначени още близо 100 души в екипа, съобщиха от "Лидл България".Lidl Digital ще отговаря за ключови IT проекти на международната верига. Основната дейност на центъра ще бъде разработването на специфични платформи, системи и решения за онлайн търговията като нова и допълваща посока на сегашния стационарен бизнес на веригата.Центърът е структура към "Лидл България", но ще комуникира с централата на групата в Германия. Компанията избра страната ни след надпревара между няколко европейски държави заради успешното присъствие на "Лидл България" в региона, наличието на висококвалифицирани IT специалисти и динамичното развитие на IT сектора, съобщиха от българското дружество.Lidl има такива центрове и в Германия, Испания и Румъния."Факт е, че онлайн пазаруването навлиза все по-активно. От днес гледано обаче едва ли ще изпреварим 5-годишен период за въвеждането му при нас", заяви в интервю за "Капитал" Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България".Според нея тази стъпка изисква сериозна подготовка, свързана с покриването на множество изисквания и цялостна реорганизация на работните процеси. "За да навлезем в онлайн търговията, трябва да сме абсолютно сигурни, че можем да гарантираме тези качество и свежест на продуктите по начина, по който ги гарантираме в момента в стационарните ни магазини. Едновременно с това в онлайн бизнеса говорим за съвсем различна логистика – налице е и сериозно разходно перо. Трябва да има капацитет на натовареност, не може да направим инвестиция за милиони, трябва да се види мащабът на модела и тогава да тръгнем да го реализираме", коментира Милена Драгийска.Пазаруването в интернет е и въпрос на народопсихология. "За 2016 едва 11% от българите са поръчвали нещо по интернет, а поръчката на храни по-скоро се свежда до поръчка на вечеря от "Бгменю", отколкото до поръчка на хранителни продукти. За тази година, доколкото разбрах, числата са достигнали 30%", обобщи Милена Драгийска.Засега единствената верига в хранителния сектор в страната, която предлага и развива електронна търговия, е "Фантастико".