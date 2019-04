В България ALSO*

1

"Солитрон България" е един от най-успешните и най-големи дистрибутори в България с пазарен дял над 30% и непрекъснат ръст през последните шест години. С придобиванетоизпратихме още един силен сигнал за нашата експанзия в Източна Европа", заяви Густаво Мьолер-Хергт, изпълнителен директор на ALSO Holding

Основателят и едноличен собственик на компанията Петър Иванов и изпълнителният директор Ралица Килиан ще останат начело на "Солитрон България"

Ралица Килиан, изпълнителен директор на "Солитрон България"

Българският сектор за дистрибуция на IT техника e преживял най-различни катарзиси през годините. Но едно нещо оставаше константно - водещите играчи, създадени малко след промените, оставаха едни и същи и собственост на български предприемачи. Чужди компании опитваха различни стратегии на пазара, но без особен успех. Или поне досега. Секторът е пред промяна, защото тук за пръв път ще навлезе европейски гигант с огромни ресурси, и то чрез придобиването на един от водещите дистрибутори. Швейцарската публична група ALSO Holding обяви, че ще купи създадената през 1991 г. "Солитрон България", като сделката предстои да бъде разгледана от КЗК.Цената и финансовите детайли около сделката не са обявени. Българската компания увеличава стабилно бизнеса си през последните години, като очакванията са той да продължи да расте и през тази. Приходите на "Солитрон България" за 2017 г. са 175 млн. лв., а в официалното съобщение от ALSO до Швейцарската фондова борса се казва, че за 2018 г. са достигнали 110 млн. евро, т.е. около 216 млн. лв.Създаденият през 1984 г. купувач пък е гигант с оборот 9.2 млрд. евро през миналата година (виж таблицата), в който основен акционер е германската инвестиционна група Droege Group. За някакъв ориентир може да бъде взета сделката на ALSO за друг регионален играч с подобни характеристики. През миналата година швейцарците оцениха словенската Diss на над 13 млн. евро, компания с годишен оборот над 80 млн. евро и над 70 служители, като според годишния отчет на ALSO за 2018 г. оценката е извършена главно на база активи към пасиви на дружеството. Така по аналогия вероятно българската сделка ще е от порядъка на 15 - 20 млн. лв.Българската транзакция е част от продължаващата европейска експанзия на ALSO. За последните седем години швейцарската група е купила около 15 компании, основно в Източна Европа (четири през миналата), и в момента присъства в 18 държави, като очакванията са България да стане 19-ата след одобрението от регулатора. В отчета си за 2018 г. швейцарците казват, че през следващите няколко години придобиванията ще са "основен компонент за стратегическото развитие" на rрупата. Така чрез тях в ALSO се надяват да увеличат приходите си до 14 млрд. евро в краткосрочен план. Пример е последната сделка на ALSO преди "Солитрон България", която е пред приключване - за полската ABC Data. Присъстващата в седем държави в ЦИЕ компания автоматично допринася за оборота на швейцарския публичен гигант с още 1.1 млрд. евро (на база приходите за 2017 г.).И макар мащабът на "Солитрон България" да е далеч по-малък, логиката зад сделката и за двете фирми е ясна. От една страна, ALSO навлиза на още един пазар в Източна Европа, и то в компания, която през последните години расте и има в портфолиото си не само хардуер, но и услуги с добавена стойност. От друга, "Солитрон" получава солиден гръб с ресурси за бъдещо развитие. От ALSO казват в отчета си, че искат след време IT решенията и услугите да носят около 40% от оборота й. В тази сфера "Солитрон България" продължава да се развива, като освен доставка на хардуер за ритейл партньорите си и бизнес клиентите като смартфони, лаптопи, сървъри, сторидж и други фирмата предлага и услуги като инсталация, софтуерни решения, поддръжка, както и програми за квалификация. Компанията работи с над 50 вендора, а ALSO - с над 550, като припокриването не е пълно. "Солитрон България" ще може да предлага всичките марки, на които новият собственик е паневропейски партньор, веднага след приключването на сделката. Това ще означава, че ще работи на много добри доставни условия и цени, което ще се отрази и на финансовите показатели. И в момента българската компания успява да поддържа леко по-висока печалба преди амортизация и данъци (EBITDA) от самата ALSO и други източноевропейски фирми, придобити от швейцарския концерн.ALSO Holding също така има различни центрове за компетентност в страните, в които присъства, от които в "Солитрон България" също могат след време да се възползват. Стратегията на швейцарците е именно такава - да разшири портфолиото на компаниите от групата в региона и да се възползва от различните им силни страни, се казва в отчета за 2018 г.От купувача не планират някакви мащабни промени в управлението на "Солитрон България" след приключването на сделката. По тази причина компанията ще продължи да бъде ръководена от основателя и досегашен едноличен собственик Петър Иванов и изпълнителния директор Ралица Килиан.Пазарът в България е относително стабилен, като трите водещи компании по приходи са непроменени от години - "Поликомп", "Солитрон България" и "Мост компютърс". Първите две отчитат повишение на приходите си съответно до 207 млн. лв. и 175 млн. лв. за последната официално отчетена година - 2017, а третата държи стабилни продажби на ниво около 75 млн. лв. Въпреки относително високите обороти секторът е известен с ниските си маржове, където добрите условия от вендорите са изключително важни за всеки принос към печалбата. Макар и да е считан за традиционен бизнес, очакванията са дистрибуцията на IT продукти и услуги да се променя не само в България, но и в цяла Европа. Той ще преминава все повече към доставка на всичко на едно място - продукти, услуги, платформени решения. Именно тук ресурсите и ноу-хау от милиардна компания като ALSO Holding ще са много важни.*Also - името на компанията на англ. означава също