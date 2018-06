Проект за рециклиране на стари тениски спечели "Иновация в действие"

Победителят Мария Юрукова ще участва в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел

Идея за рециклиране на стари тениски в прежда беше отличена с голямата награда в четвъртото издание на инициативата "Иновация в действие", която се организира от "Солвей Соди" и основния й партньор "Аурубис България". С проекта си "Плети с тениска" Мария Юрукова спечели участие в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел през 2018 г.Настолна игра с български фолклорни мотиви се класира на второ място, а за първи път в историята на конкурса третото място си поделиха два проекта – за мотивация и обучение на човешки ресурси чрез технологии за виртуална реалност и за интерактивен мобилен музей."Четири години помагаме на младите хора да развиват знанията и уменията си в областта на предприемачеството и иновациите. Вярваме, че тези иноватори ще са факторът, който ще движи обществото напред", каза Спирос Номикос, изпълнителен директор на "Солвей Соди". "Талантливите млади хора, които подкрепяме сега, са утрешните иноватори и предприемачи на България", коментира и Анелия Димова, ръководител "Човешки ресурси Югоизточна Европа" в "Аурубис България".Класираният на първо място проект "Плети с тениска" цели да намали текстилните отпадъци. В рамките му Мария Юрукова събира стари тениски, които преработва в прежда, като използва забравена традиционна технология. От преждата тя прави интериорни аксесоари за дома и офиса като пуфове, възглавници и т.н.Втората награда отиде при Неделина Паянева за настолната й игра с мотиви от български митове, традиции и фолклор, която освен забавен има и образователен характер. Играта може да се играе от 4 до 6 човека, като всеки играч заема ролята на змей, кукер, самодива или блатник. Паянева печели магистратура по иновации, предприемачество и финанси от Висшето училище по застраховане и финанси и The Business Institute.Новите технологии са в основата на двата проекта, които спечелиха третата награда – курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute. Първият проект е на Стефан Григоров, който е разработил технология за обучение на новопостъпили служители в дадена компания в неформална обстановка посредством виртуална реалност. Така те възприемат основни умения, свързани с компанията, както и с позицията си.Втората трета награда е за екипа на Калоян Николов, Любомира Костова и Иван Стоянов и проекта им 3D Culture. Той представлява интерактивен мобилен музей, в който изложбите се представят чрез миксирана и виртуална реалност. Така на практика музеят отива при хората – в публични пространства, училища и т.н.Сред финалистите бяха и още два проекта – 3D Masters на Даниел Липчев и "Целият свят в една стая" на Ярослав Девицкий. Проектът на Липчев е насочен към деца в институции и цели да подобри условията на живот там, както и да даде на младежите комбинация от житейски и професионални умения. Чрез него на институциите се предоставят 3D принтери, след което децата се обучават да работят с тях и да намират пазар на производството си онлайн и на различни събития, като печалбата се реинвестира обратно в институцията.Проектът на Девицкий отново е насочен към деца – между 6 и 12 години, и цели да ги запознае с богатството на култури, традиции и начин на живот по света, като по този начин ги научи на толерантност. Той предвижда създаване на интерактивна стая, която всеки месец е обзаведена според специфичните характеристики на дадена държава, и провеждане на различни занимания, които са характерни за нея."Иновация в действие" е инициатива на "Солвей Соди", която се организира от 2012 г. През 2016 г. към нея се присъедини и "Аурубис България" като основен партньор. Инициативата има две фази – академия, където участниците се учат да създават и развиват финансово устойчиви проекти, и състезателна част. За обучението могат да кандидатстват студенти и младежи, завършили през последните пет години. От тях за академията се избират 100 души. В състезателната част могат да участват и младежи, които не са преминали обучението. От началото на инициативата досега през академията са преминали над 400 млади хора с интерес към иновациите. В последния кръг участие са взели над 170 млади хора от България и чужбина.