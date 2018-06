Ant Financial събра рекордните 14 млрд. долара в един рунд на финансиране

Изпълнителният директор на Ant Financial Ерик Джинг смята, че международните партньорства са важни за разширяването на компанията



Ant Financial вероятно ще стане една от най-скъпите финансови фирми в света.

Най-голямата компания за финансови технологични услуги Ant Financial е събрала от инвеститори над 14 млрд. долара в рунд на финансиране. Това е най-голямата събрана сума в един рунд за частна компания в световен мащаб, показват данни на дигиталната бизнес платформа Crunchbase. Събраните средства оказват положително въздействие на китайската група преди дългоочакваното ѝ листване на фондовата борса, което е предвидено най-късно до 2019 г., пише Reuters.Ant Financial, която управлява най-голямата мобилна платформа за разплащания Alipay, има съществена роля за промените в технологичната индустрия в Китай. Групата беше част от технологичния гигант Alibaba до 2014 г. Финансирането е включвало транзакции в долари и китайски юани, обявиха от Ant Financial. Събраната сума в долари е 10 млрд., твърдят близки до процедурата.От компанията потвърдиха, че са сключили споразумения с местни и международни инвеститори, сред които са сингапурските инвестиционни фирми Temasek и GIC, американските Silver Lake, Warburg Pincus и General Atlantic, Canada Pension Plan Investment Board и стратегическият инвестиционен фонд на малайзийското правителство - Khazanah Nasional Berhad.Важно е да се отбележи, че ръководството на Ant Financial не е оповестило подробности за пазарната стойност на дружеството след този рунд на финансиране. По информация на Reuters пазарната му капитализация ще достигне 150 млрд. долара, което ще го превърне в една от най-скъпите финансови фирми в света. За сравнение, пазарната оценка на американската инвестиционна банка Goldman Sachs е по-ниска."Това е най-добре позиционираната финтех компания в света", коментира Бен Зоу, директор в звеното по управление в Warburg Pincus, която е сред инвеститорите в Ant.Голяма част от участниците в изпълнените трансфери в юани са акционери в Ant Financial, отбелязват от групата. Един от тях е частната инвестиционна фирма Boyu Capital, която традиционно финансира китайски дружества.Ant Financial ще използва събраните средства, за да увеличава международното присъствие на платформата за разплащания Alipay с бързи темпове и за разработването на нови финансови технологии.Специалисти в бранша прогнозират, че до 5 години 65% от приходите на Ant Financial ще се формират от бизнес ориентирани финансови технологии като асистиращи банки или други институции, за да се предотвратяват измами. Една от основните цели на компанията е да увеличи потребителите си на платформата за разплащания до 2 млрд. през следващите години. Поради това групата сключва партньорства с конкуренти от Югоизточна Азия, Япония, Южна Корея и Индия.Изпълнителният директор на Ant Financial Ерик Джинг коментира, че с помощта на своите партньори ще изпълнят стратегията си. Освен мобилни разплащания китайската група предлага кредитни услуги, продукти за управление на личното богатство и заеми.