Инвестиционните банки са се съвзели въпреки стриктните следкризисни мерки

Големите инвестиционните банки са успели да възстановят представянето си по редица показатели след световната икономическа криза, но действащите стриктни законови рамки не им позволяват да развият пълния си потенциал, показва проучване на Financial Times (FT). Според данни на изданието през изминалата година 9-те най-големи инвестиционни банки, изключвайки трансформираната Bank of America, са реализирали печалба от 78.4 млрд. долара, задминавайки по този начин предкризисните нива от 75.4 млрд. долара, отчетени през 2007 г.Инвестиционните банки прекараха голяма част от изминалото десетилетие в сянката на срива на американския ипотечен пазар, който влоши значително голяма част от финансовите им операции и разкри множество измами и небрежности, за което платиха солени глоби. В последните години обаче те за разлика от търговските си аналози значително подобриха представянето си. Покачването на общото богатство на САЩ, Европа и Китай увеличи апетита за инвестиции в областта на сливанията и придобиванията, а растящата възвръщаемост на финансовите пазари значително подобри маржовете на печалба на големите финансови институции.Въпреки това редица ръководства и акционерите на големите банки предупреждават, че действащите следкризисни закони, довели до по-строг контрол върху дейността на банките, не им позволява да развият пълния си финансов потенциал. Според кредитните институции законите подкрепят частните компании за управление на капитали и хедж фондовете, които са заели мястото на банките начело на финансовата верига, без реално оправдана необходимост от толкова рестриктивни финансови регулации. През последните години банките значително подобриха капиталовите си коефициенти и намалиха дела на рисковите активи.Секторът обаче беше повлиян и от редица положителни фактори. Миналата година донесе на инвестиционните банки по-високи лихвени проценти и намаление на корпоративния данък, което от своя страна освободи парични потоци на стойност трилиони долари за американските компании - средства, с които да финансират инвестициите си. Наред с това трансформирането на големите банки от предкризисния период, което включва придобиването на американските операции на фалиралата Lehman Brothers от Barcleys, придобиването на JPMorgan от Washington Mutual и сливането на Bank of America и Merrill Lynch, увеличиха икономиите от мащаба на действащите банки.Въпреки по-високите печалби и стабилните доходи последиците от кризата са все още ясно забележими. До голяма степен в резултат на регулаторните изисквания и деветте банки са удвоили собствения си капитал за последните 10 години. А последиците от това са по-ниска възвръщаемост въпреки по-големите печалби и, съвсем естествено, по-ниска пазарна оценка. Въпреки че печалбите на банките са се върнали до нивата отпреди кризата, възвръщаемостта все още не е достатъчно висока."Инвестиционните банки все още не се разглеждат като ценни части за диверсифицирането на инвестиционните потоци, а по-скоро като инструменти с ниска възвръщаемост и пазарна оценка", обяснява Свен Оестаман, старши анализатор към Fidelity, един от най-големите институционални инвеститори в света. Тази двусмисленост отчасти е отражение на спасителните мерки, до които редица банки бяха принудени да прибегнат преди години, за да избегнат съдбата на Lehman Brothers.