Victoria's Secret влезе в България с летищни магазини за козметика и аксесоари

1

2 ["Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт"Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт"]

Американската модна марка Victoria’s Secret стъпи на българския пазар с магазини от формат, разработен за летища. Двата обекта са отворени в края на май на двете морски аерогари в Бургас и Варна и се оперират от "Нюанс БГ", акционери в което са българската "Химимпорт" и швейцарската група Dufry. Това става ясно от съобщение на концесионера на двете аерогари "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт", което е смесено дружество между германската Fraport и компания от групата "Химимпорт".Двата магазина на морските летища са от формата Victoria’s Secret Beauty and Accessories, чийто асортимент е основно козметични продукти и аксесоари. Той е разработен за големи летища и присъства в редица такива в градове като Ню Йорк, Сидни, Маями, Банкок, както и различни туристически дестинации, става ясно от съобщението.Двата обекта в Бургас и Варна са с площ 40 кв.м на всяко летище с концепция shop-in-shop (магазин в магазина) и предлагат над 220 артикула, съобщават от компанията. Сред тях са парфюми, козметика, дамски чанти, козметични несесери, пътнически куфари и др.Двата магазина от групата Victoria's Secret, които са първите официални за българския пазар, се оперират от компанията "Нюанс БГ", създадена през 2013 г. като съвместно дружество между швейцарската The Nuance Group и българската "Бългериан еъруейз груп", част от холдинга "Химимпорт".От 2014 г. The Nuance Group става част от групата Dufry, която оперира над 2200 безмитни магазина на летища, пристанища, жп гари, круизни линии и други в 64 държави.Базираната в Швейцария Dufry има над 20% дял в търговията на дребно на международните летища и оборот от близо 8.4 млрд. швейцарски франка за миналата година според информация от отчета на дружеството.