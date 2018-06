Българските аутсорсинг награди: "Карготек България" и "Програмиста"

1

Кметът на Варна Иван Портних връчва наградата "Стартъп на 2018 година" на Мая Миланова, изпълнителен директор на "Карготек България"

[БАА]

"Програмиста" получи награда в две категории: "Иновации в технологиите" и "IT продукт на 2018 г."

[БАА]

Сергей Койнов, изпълнителен директор на холдинга за услуги в сферата на недвижимите имоти AG Capital (вляво), получава наградата за "Технологична сграда на годината"

[БАА]

в категорията "Технологична бизнес сграда на годината". Тя отиде в софийския

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) раздадоха за трети път годишните си награди за успехи в иновациите, високите технологии и аутсорсинга. "Капитал" представя компаниите, които получиха своите отличия на церемония в Златни пясъци на 8 юни. За наградите, които се присъждат от международно жури, се състезаваха над 60 български и международни компании в областта на аутсорсинга, иновациите и информационните технологии. Днес са победителите в категориите "Стартъп на годината", "Иновации в технологиите"и "IT продукт на годината".Наградата "Стартъп на годината" спечели. Финландската компания за техника за обработка на товари Cargotec откри новия си глобален си център за бизнес услуги в София през януари тази година (макар да развива дейност от август 2017 г.), като той е първи в региона на Централна и Източна Европа в София. Българското поделение доставя вътрешни услуги за компанията майка в сферата на финансите, човешките ресурси, управлението на информация и снабдяването. Компанията започна с 40 служители, а вече са 130.Пловдивската софтуерна компанията(Programista) спечели в две категории. Наградата "Иновации в технологиите" тя взе за проекта си Modern Money - приложение за блокчейн търговия, което е иновативна разработка за лични финанси. Компанията получи статуетката в категорията "IT продукт на 2018 г." Със своя Style & Fit тя спечели и категорията IT продукт на 2018 г. Това е решение за модната индустрия, като чрез него се генерират реалистични 3D модели на човешкото тяло, за да се избере правилният размер на дрехите.Почти единодушно беше присъдена и наградатабизнес центърУтре очаквайте представяне на победителите в категориите "IT проект на годината", "Иновации в бизнес процесите и операциите", "Най-добър работодател в технологичния сектор".