Илън Мъск ще строи тунелен транспорт и под Чикаго

Компанията на Илън Мъск за изграждане на тунели - The Boring Company, ще получи правото да изгради високоскоростна мрежа от тунели под Чикаго. Целта ще бъде облекчаване на трафика към едно от най-големите международни летища, "О‘Хеър" (O’Hare International Airport), пише Reuters.Според плана, представен от компанията, тунелната система ще свързва летището с центъра на Чикаго. Всеки от тунелите също ще бъде оборудван с 16 електрически релсови кабини, които ще се движат с над 200 км/ч. Компанията твърди, че мрежата им ще намали 30-минутното пътуване между летището и центъра на града до едва 12 минути.Сделката с Чикаго идва месец след като Мъск обяви планове да създаде мрежа от тунели за "масов, личен транспорт" под Лос Анджелис. Въпреки че идеята за The Boring Company е дошла от проблемите на Мъск с трафика в Лос Анджелис, той смята да даде приоритет на колоездачи и пешеходци в новите тунели. Компанията също има планове за подобни мрежи под Вашингтон.Всички тези проекти вървят паралелно с проблемите на другата компания на Мъск, Tesla, където има сериозни забавяния в производството на новия Модел 3. Поради тези забавяния Мъск реши да съкрати 9% от служителите с цел да намали бюрокрацията и да ускори производството. Някои инвеститори в Tesla вече изразяват притесненията си, че Мъск няма да може да се справи с паралелното ръководене на The Boring Company, SpaceX и Tesla.Кметът на Чикаго обаче сподели пред The Chicago Tribune, че това не го притеснява. "С тази сделка залагаме много на човек, който не обича да губи. На пътя е пълно с автомобили на Tesla. Същевременно SpaceX се движи успешно. Смятаме, че Мъск е доказал доста."