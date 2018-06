Едно от българските дружества на Kapsch ще има нов собственик

"Капш" е част от подразделението Kapsch CarrierCom и работи в областта на комуникационните и IT услуги

Една от двете български компании на австрийската Kapsch, която спечели търга за изграждане на тол-системата, скоро ще има нов собственик. Става дума за "Капш", която работи в областта на комуникационните и IT услуги. Участникът в тол-системата от българска страна е другото дружество - "Капш телематик технолоджис България".Предстоящата промяна в собствеността е във връзка със сделка на групово ниво. Австрийската S&T планира да придобие част от подразделението Kapsch CarrierCom, което включва дъщерните дружества в седем държави, включително България. За предстоящата концентрация е подадено уведомление до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).Австрийската група S&T има намерение да придобие самостоятелен контрол върху част от предприятието на Kapsch CarrierCom, което включва неговото бизнес подразделение Carrier International, състоящо се от дъщерните дружества в Беларус, България, Хърватия, Македония, Сърбия и Словения, както и австрийското подразделение Carrier, става ясно от уведомлението до КЗК. Сделката предвижда S&T да придобие 100% от дяловете на тези дружества. Очаква се операцията да окаже въздействие върху пазарите на IT услуги, хардуер, софтуер и вградени системи. Комисията трябва да се произнесе дали концентрацията няма да наруши антимонополните закони.Kapsch е създадена в Австрия през 1892 г. и в момента има четири основни бизнес подразделения - Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom, Kapsch BusinessCom и Kapsch PublicTransportCom, които съответно предлагат решения за трафик, превозвачи, предприятия и обществен транспорт. Групата е изпълнявала проекти в почти целия свят. В нея работят близо 7000 души, а приходите й за финансовата 2016/17 г. са 1.1 млрд. евро.В България Kapsch има две дружества, като предстоящата сделка засяга "Капш" - част от подразделението Kapsch CarrierCom. То е регистрирано през 2010 г. и предоставя услуги в областта на информационните и комуникационните технологии. За 2017 г. компанията отчита 3.7 млн. лв. приходи от продажби и 145 хил. лв. печалба.Другото българско дружество е "Капш телематик технолоджис България", което е създадено 2009 г. То е с предмет на дейност доставка, въвеждане в експлоатация и управление на тол-системи. Едноличен собственик е Kapsch Trafficcom. В началото на тази година консорциумът "Капш трафик солюшънс", включващ българското, полското, италианското и испанското подразделение на компанията, подписа договор за изграждане на тол-системата в България на стойност 150 млн. лв.Австрийският купувач S&T, който работи в сферата на системната интеграция и предоставянето на IT решения основно в страните от Централна и Източна Европа, също има бизнес в България. През словашкото си дружество групата е собственик на местното "С & Т България", което освен с IT се занимава също с дистрибуция и сервиз на електроника, медицинска техника и т.н. Компанията е създадена през 1993 г. и има четири търговски и сервизни центъра в страната - в София, Пловдив, Бургас и Варна.Групата S&T е публично дружество, чиито акции се търгуват на борсата във Франкфурт. Има общо около 70 клона в 19 държави. Приходите й за 2017 г. нарастват със 75% до 882 млн. евро, а EBITDA се удвоява до 68.1 млн. евро.