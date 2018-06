Walt Disney увеличи до 71.3 млрд. долара офертата си за активи на Twenty First Century Fox

На Fox им предстои да направят своя избор



Walt Disney увеличи офертата си за част от активите на Twenty First Century Fox с близо 20 млрд. долара в сряда, съобщава Financial Times. Това е поредната стъпка в надпреварата между Comcast и Disney за придобиването на частта от бизнеса на Fox, която се държи от милиардера Рупърт Мърдок.От Walt Disney заявиха, че са съгласни да променят офертата си, като увеличат общата стойност на предложението до 71.3 млрд. долара, като от тях 35.7 млрд. са в брой. Променената оферта на Disney надвишава последното предложение на Comcast от миналата седмица с 6.3 млрд. долара, въпреки че от американската кабелна група бяха предложили стойността на сделката да бъде изплатена изцяло в кеш. Като част от условията по сделката компаниите ще придобият и задълженията на компанията, които възлизат на близо 14 млрд. долара, което реално оценява сделката на 85.1 млрд. долара.Активите, за които се надпреварват Comcast и Disney, включват филмовите и телевизионни студиа на Twenty First Century Fox, както и редицата телевизионни канали, собственост на компанията, медийната група Sky и стрийминг услугата Hulu."Придобиването на Twenty First Century Fox ще създаде допълнителна финансова стойност за акционерите и на двете ни компании и след шест месеца планиране на интеграцията ние сме още по-ентусиазирани и уверени в стратегическите ползи от придобиването на активите и таланта на Fox", заяви главният изпълнителен директор на Disney Робърт Айгър.Новата сделка оценява активите на Fox 38 долара за акция, което от компанията определиха като "значително увеличение" върху предходното предложение на Disney. От компанията на Рупърт Мърдок отбелязаха също, че предложението на Disney e спомогнало и за по-добрата оценка на конкурентните оферти.След новината за промяната в предложението акциите на Disney поскъпнаха с 2% в часовете преди началото на редовната борсова сесия, а тези на Fox отчетоха ръст от 5.23%.