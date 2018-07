Carrefour и Tesco се обединяват в доставките на храни, за да намалят разходите

През януари Carrefour обяви плановете си да намали разходите и работните места



Британската търговска верига Tesco и френската Carrefour ще си партнират през следващите три години при доставката на хранителни продукти. Компаниите смятат, че това е най-добрият начин да осигурят по-ниски цени за клиентите. Целта им е да подобрят качеството и избора на продукти в супермаркетите и да ги продават по-евтино. Всяка компания ще продължи да работи с доставчиците си на местния пазар, пише The Guardian.Решението идва, след като френските вериги супермаркети Auchan и Casino обявиха през април, че обмислят създаването на стратегическо партньорство за съвместни покупки на хранителни и други стоки, за да договарят по-ниски цени от доставчиците си. Този вид практики не са изключение за френските търговци на дребно, които ги използват като начин да се справят с нарасналата вътрешна конкуренция.Решението би могло да доведе до продажба на повече сирене от вида "Камамбер", вино и други френски продукти в магазините Tesco и повече британски продукти в супермаркетите Carrefour, въпреки че подробностите все още не са изяснени според говорител на Tesco. Компаниите заявиха, че планираното партньорство ще подпомогне стратегическите отношения със световните доставчици в областта на маркетинговите услуги и събирането на данни, както и съвместното закупуване на продукти със собствена марка, пише Deutsche Welle.В рамките на алианса, който ще бъде окончателно договорен в рамките на следващите два месеца, Tesco и Carrefour също биха могли да намалят разходите си за горива за доставките, за правни и счетоводни услуги.Главният изпълнителен директор на Tesco - Дейв Луис, заяви: "Като работим заедно и се възползваме максимално от колективния си опит в областта на продуктите и възможностите за доставка, ще можем да обслужваме клиентите си още по-добре, като допълнително ще подобрим техния избор, качеството и стойността".И двете компании са под натиск, след като Amazon придоби веригата за хранителни стоки Whole Foods. Компанията представи своята онлайн услуга за доставка на храна - Fresh, в Обединеното кралство миналата година след подписването на сделка за търговия на едро с британската верига супермаркети Morrisons. Amazon също така откри първия си магазин за хранителни стоки, известен като Amazon Go, в Сиатъл, Вашингтон през януари.Говорителят на Тesco заяви, че от двете компании ще бъде създаден "доверен екип" и увери, че те няма да имат достъп до ценообразуването си, както и всякаква търговска информация ще бъде запазена.Това е първото такова партньорство при доставки на продукти, включващо голям търговец на дребно в Обединеното кралство. Споразумението идва дни след като бpитaнcĸa xpaнитeлнaтa вepигa Ѕаіnѕburу'ѕ обяви, че плaниpa дa ĸyпи Аѕdа нa Wаlmаrt, а фpeнcĸитe Аuсhаn Rеtаіl Іntеrnаtіоnаl, Саѕіnо Guісhаrd-Реrrасhоn и Ѕсhіеvеr Grоuр oбeдинявaт cили c гepмaнcĸaтa Меtrо пpи пoĸyпĸитe.Нийл Уилсън, главен пазарен анализатор в сайта Markets, смята, че "уместното и искрено обединение между британския и френския гигант в търговията на дребно е още един знак, че намаляването на разходите е най-големият приоритет за супермаркетите, тъй като те се стремят да поддържат намаления и да защитят маржовете си.""Нарастващите разходи оказват натиск върху маржовете. В същото време всеки търговец на дребно се притеснява от Amazon и все още е възможен разрив в сектора на хранителните стоки."През януари Carrefour обяви плановете си да намали разходите и работните места. Част от плана на компанията е също така да увеличи инвестициите в електронната търговия и да търси партньорство за развитие на бизнеса в Китай.