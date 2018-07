Магистърска програма на Американския университет стана част от глобалната асоциация AMBA

Американският университет в България стана член на елитна асоциация за бизнес училища

Бизнес MBA програмата на Американския университет в България стана първата и за момента единствена у нас институция, която е член на престижната международна организация

(Association of MBAs)

През 2018 г. програмата отбеляза 15 години от старта.

"Смятам, че постижението ще допринесе за издигане на престижа на цялата образователна сцена в България, където университетът ни успешно изпълнява своята мисия вече 27 години", заяви зам.-ректорът на АУБГ доц. Емилия Занкина. Според нея повечето елитни бизнес училища по света притежават т.нар. тройна корона - членство в трите най-уважавани асоциации на бизнес училищата - AACS (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS (European Quality Improvement System) и AMBA (Association of MBAs).

"АMBA e по-младата от трите и е базирана в Лондон. Те сертифицират MBA програми, като изследват програмата, качеството, финансовата стабилност, успеха на завършилите и решават да дадат акредитация, като пратят наблюдатели и акредитатори", обясни доц. Занкина.

Освен престижа и признанието членството в организацията ще позволи на Американския университет да ползва всякакви предимства, включително и консултиране с експерти при развитие на програмите и качеството.

АУБГ е първият български университет, чиито дипломи получават подобна международна оценка. Според доц. Занкина целта е в следващите няколко години АУБГ да придобие тройната корона, като предстои кандидатстване за членство в американската AACS.

AMBA – Association of MBAs (в превод Асоциация на магистърски програми по бизнес) е независим международен орган, посветен на следдипломни образователни програми и имащ за цел да повиши своя профил и стандарти за качество в международен план в полза на бизнес училища, студенти, възпитаници и работодатели.



Създадена през 1967 г., AMBA работи вече 50 години. В момента организацията акредитира програми от топ 2% от бизнес училищата в над 70 страни. Чрез своя център за проучвания и развитие тя прави доклади, очертаващи класации и тенденции в областта на следдипломното образование. АМВА свързва студенти и завършили MBA, акредитирани бизнес училища и работодатели в целия свят.

