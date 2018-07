Собстеникът на "Милан" не плати дълга си към фонда Elliot и е на път да изгуби акциите

Китаецът не е успял да изплати последната си вноска от 32 млн. евро

Акциите на италианския футболен клуб "Милан" може да бъдат прехвърлени на американския инвестиционен фонд Elliot, защото сегашният китайски собственик на един от най-титулуваните европейски отбори не погаси задълженията си към хедж фонда, съобщава Financial Times.Собственикът на "Милан" - китаецът Ли Йонхонг, който придоби италианския клуб през миналата година, не е успял да плати дължимите 32 млн. долара към американския хедж фонд Elliot, твърдят източници на изданието, близки до ръководството нa клуба. Китайският предприемач плати 740 млн. eвро на бившия премиер и медиен магнат Силвио Берлускони през миналата година. Той финансира част от сделката със заем от над 300 млн. евро от хедж фонда Elliot Management, основан от милиардера Пол Сингър.Изглежда, китайският бизнесмен не е успял да изплати последната вноска от дълга, като това би позволило на Elliot да поеме контрола над клуба. Според източниците на Financial Times намеренията на Elliot за клуба остават неясни, но последните информации показват, че Ли все още търси купувач или ново финансиране. От Elliot и "Милан" не са коментирали темата.Придобиването отпреди година до голяма степен възлагаше своята възвращаемост върху надеждите за успех на "Милан" в европейските клубни турнири. Тези надежди на китайския собственик на клуба обаче останаха напразни, след като наскоро UEFA забрани на "Милан" да участва в тях, въпреки че се класира, защото е нарушил правилата за финансов феърплей и проблемите с изплащането на заемите си."Надявам се, че това е най-тъмният час на "Милан", заявява с надежда за бъдещето Карло Пелегати, бивш футболист от отбора, чието семейство е акционер на клуба от десетилетия."Има твърде много загадки, твърде много невидими неща около китайския собственик. Ограничената информация за богатството на Ли се оказа бариера пред усилията на Милан да рефинансира дълговете си", коментират източници на Financial Times.