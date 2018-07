Големите американски банки разчитат на ниски данъци, за да увеличат печалбите си

Анализаторите прогнозират, че JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo ще увеличат нетната си печалба с 16% на годишна база.



Най-големите американски банки се надяват, че ниските данъци ще доведат до увеличение на печалбата им. В същото време търговската война заплашва търсенето на корпоративни заеми и забавянето на вътрешния ипотечен пазар в САЩ създава допълнително напрежение за местните компании, съобщава Financial Times.В петък ще стане ясно дали надеждите на сектора са оправдани, като тогава ще бъдат представени отчетите за второто тримесечие на 2018 г. на JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Очакванията са нетната печалба на голямата четворка, която включва и Bank of America, да се увеличи с 16% на годишна база, сочат прогнози на Bloomberg.Прогнозите са JPMorgan и Citi да имат по-висока печалба за сметка на конкурентите Wells Fargo и Bank of America.Директорите във финансовите институции ще трябва да отговарят въпроси относно влиянието на търговското напрежение върху корпоративния сектор в САЩ. Отпуснатите бизнес кредити от американските банки са нараснали с едва 0.3% през май, докато през предходния месец увеличението е било 12%, показва информация на Федералния резерв.Джим Шанаха, финансов анализатор в Edward Jones, коментира, че притесненията за последствията от потенциална търговска война се засилват. "Банките твърдят, че компаниите не са склонни да взимат заеми или да инвестират", каза Шанаха.Банкерите обсъждат каква би била ситуацията при ръст на печалбата в условия на финансова дерегулация, високи лихви и ниски данъци. Джейми Димон, главен изпълнителен директор на JPMorgan, коментира преди месец, че за сектора предстои "златна ера".На фона на нарастващото напрежение сред инвеститорите финансовият индекс S&P 500 отчете намаление след рекордните 13 поредни сесии на затваряне с ръст. Сега той се е понижил с 12% спрямо пика си през януари.Саул Мартинез, банков анализатор в UBS, смята, че е важно банките да демонстрират, че растежът им не се движи само от данъчните реформи.Въпреки опасенията, че ниската доходност ще се отрази на финансовите резултати, големите банки все още не покачват лихвите за редовни клиенти.Очакванията са и други фактори да окажат влияние върху финансовите резултати на компаниите от сектора през второто тримесечие. Покачващите се лихви възпират собствениците на жилища от повторни вложения. Топ банкери смятат, че нивата на приходите от продажби и търговия на Уолстрийт ще се променят спрямо предходната година.