КЗК разреши рекордната за офис пазара сделка за"Мегапарк"

Офис сградата досега беше собственост на два австрийски фонда

© Георги Кожухаров

Инвестиционният фонд Lion's Head, който е с основен акционер фондът от ЮАР Old Mutual, получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за придобиването на бизнес сградата "Мегапарк" на "Цариградско шосе", съобщиха от регулатора. С оценката си от почти 100 млн. евро сделката е най-голямата в офис сегмента след кризата и беше договорена в началото на май тази година. В края на същия месец купувачът Lion's Head поиска разрешение от КЗК за придобиването. А преди това купи от партньора си - българската група AG Capital, и офис сградата "Полиграфия".Новосъздадената компания е съвместен проект между най-големия институционален инвеститор от ЮАР – Old Mutual Group, и българският холдинг с фокус недвижими имоти – AG Capital. В портфолиото на Lion's Head Investments вече има пет офис сгради – две в София и три в Букурещ, с обща площ 235 хил. кв.м и оценка 310 млн. евро. Първият общ актив е софийският "Полиграфия офис център", следван от "Мегапарк", както и три офис сгради в Румъния. Според консултант в областта на недвижимите имоти при двете сделки за българските активи доходността е била между 7.75% (за "Полиграфия") и 8% (за "Мегапарк"). Приходите от наеми за 2017 г. на офис комплекса до The Mall се вдигат до 15.4 млн. лв.Със своите 75 хил. квадрата сградата на "Цариградско шосе" до The Mall представлява почти ⅓ от пакета. Заради по-ниската доходност в Румъния това означава, че приблизително малко под 100 млн. евро се падат на тази сграда. Това превръща и в най-голяма сделка за офис сграда в страна за периода след кризата.Капиталът на софийското дружество "Лайънс Хед инвестмънтс" е почти 234 млн. лв. от май тази година. Вижда се апорт, в който "Полиграфия офис център" е оценен на 53.8 млн. лв., като от стойността е изваден банковият дълг към Уникредит Булбанк за почти 50 млн. лв. Тази пролет има увеличение на капитала с парична вноска от 180 млн. лв., която до 2 година ще бъде изцяло внесена от Old Mutual. Числото съвпада с оценката на "Мегапарк".Логично регулаторът открива, че притежаването на две офис сгради в София не е монопол и не уврежда конкуренцията.Според становищата на потърсените трети страни - компаниите с дейност в сферата на недвижимите имоти "Бизнес парк София", "Експо 2000 риъл естейт", "Мирела", "Явлена" и други, сделката за бизнес комплекса на "Цариградско шосе" няма да има значителен ефект върху пазара на отдаване под наем на офис площи. От "Бизнес парк София" например посочват, че двете офис сгради, които Lion's Head ще управлява - "Бизнес ментър Мегапарк" и "Полиграфия офис център", представляват под 10% от общия обем офиси за отдаване под наем в София. А таблицата със скрити данни в решението се вижда, че са под 5%.От гледна точка на договорите за наем, неназовани в разрешителния документ компании, също трети страни по сделката, считат, че тя "не носи риск от повишаване на цената на наемите, както и по отношение на други търговски условия, тъй като вече сключените договори не позволяват промени без изричното съгласие на двете страни".