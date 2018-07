Tencent и Alipay могат да загубят 1 млрд. долара заради нови правила

Централната банка заяви, че компаниите за разплащания към трети страни трябва да държат всичките пари на клиентите си в резерви



Двата гиганта за мобилни плащания в Китай - Alipay и Tencent, са на път да загубят около 1 млрд. долара от общите си годишни приходи заради новото изискване на централната банка на страната компаниите за разплащания към трети страни да държат всичките пари на клиентите си в резерви.Китайските мобилни платежни транзакции достигнаха 109 трлн. юана (16 трлн. долара) миналата година според изследователската фирма Analysys Mason. Потребителите преминаха към плащане през смартфони вместо пари в брой в супермаркети, таксита и др. Платформите се използват все по-често и за купуване на акции от взаимни фондове, получаване на различни заеми и други продукти за управление на богатство, пише Financial Times.Ant Financial на Alipay и WeChat Pay на Tencent доминират в индустрията, като пазарните дялове са съответно 54% и 39% през първото тримесечие. Ant Financial е финансов филиал на Alibaba.Заедно двете групи контролират стотици милиарди юани от средствата на клиентите, които се натрупват на техните платформи, когато потребителите получават плащания, но не прехвърлят незабавно средствата си по банкова сметка или не правят друго плащане. Досега разплащателните платформи получаваха разрешение да инвестират средствата на клиентите си, както банките използват депозити за кредитиране и други инвестиции, с тази разлика, че не плащат лихва. Тази ера на свободните пари сега свършва.През януари 2017 г. Китайската народна банка съобщи, че изисква от компаниите за разплащания към трети страни да заделят 20% от депозитите на клиенти в отделна сметка в търговска банка, която посочат. През април размерът беше увеличен до 50%, а миналия месец централната банка обяви, че ще наложи изискване за резерви до 100% до следващия януари.Причина за промяната е да се предотвратят измами и да се защитят клиентите. Китайската централна банка заяви миналата година, че някои институции са присвоили клиентски средства или са ги използвали за рискови инвестиции."Резервните средства не са собственост на платежните институции, а на клиентите им", казва Дон Ксимао, старши изследовател в Института за финансови изследвания в университета "Ренмин" в Пекин. Изискванията за резерви са "важна мярка за отстраняване на някои хаотични финансови поведения", каза той.Големи играчи като Alipay и Tencent управляваха средствата на клиентите консервативно, но все пак успяха да спечелят значителни приходи чрез депозиране в сметки в търговските банки. Tencent спечели 3.9 млрд. юана от лихви през 2017 г., или 1.7% от общите приходи, според годишния си отчет.Според централната банка "депозитите на нефинансови институции" - категория, която включва предимно платежните компании, са нараснали от нула през май 2017 г. до 501 млрд. юана до края на май.Увеличеното изискване за резерви също е част от по-широко усилие за засилване на контрола върху компаниите, предлагащи разплащателни услуги. Централната банка наложи изискване за клиринг за онлайн плащания и създаде нов държавен клирингов регулатор - NetsUnion Clearing.Централният клиринг замени предишната система, в която компаниите за разплащания поддържаха двустранни отношения със стотици търговски банки, за да обработват плащанията между тях. Тези взаимоотношения също така доведоха до насърчаване конкуренцията между банките.Alipay заяви, че "вече е завършила необходимата работа", за да покрие изискването за резерви, и "никога не e разчитала на резервните фондове като източник на доходи".Tencent заяви също, че компанията прилага новите правила и е информирала акционерите и другите заинтересовани страни.