Световният производител на играчки Mattel съкращава близо 8% от персонала

След фалита на американската верига магазини за играчки Toys R’ Us един от водещите производители на играчки в света - Mattel, обяви драстични мерки за намаляване на разходите. Това включва съкращаване на малко над 2200 от всички 28 хил. служители на Mattel по света.Затварянето на Toys R‘ Us маркира повратен момент за всички големи производители на играчки. Физическите магазини на компанията бяха един от главните канали, през които Mattel разпространяваше популярни продукти като Barbie и Hot Wheels. С фалита на Toys R’ Us най-големият онлайн търговец в света Amazon затвърди доминацията си (с над 80% пазарен дял) в поредния сектор, пише AP.Сега е ред на големите производители на играчки да свият разходите, докато не намерят нови канали за дистрибуция. Финансовите резултати на Mattel показаха и щетите от затварянето на Toys R’ Us. Според отчета загубата на производителя достига 240 млн. долара през второто тримесечие, докато приходите са спаднали с 14% до 840 млн. долара.Mattel също така преминава и през редица вътрешни промени в управлението си. През април беше назначен новият изпълнителен директор Инон Крайц. След новите съкращения се очаква мениджърската структура на компанията да бъде намалена с цел по-бързо въвеждане на нови продукти.В съобщение към медиите Крайц коментира, че Mattel работи по сделки с различни дистрибутори, като търси различни канали за продажба на продуктите си.