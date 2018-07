BP направи най-голямото си придобиване на шистови залежи от 1999 г.

Сделката дава на базирания в Лондон енергиен гигант важна позиция в Пермския басейн



Споразумението с BP и продажбата на активи на Fayetteville за 300 млн. долара завършва излизането от сектора, а постъпленията ще бъдат насочени към акционерите.

"Шистовият бизнес е проблемен, така че е добре, че успяхме да го решим", казва Анди Форстър, главен инвестиционен директор на Argo Investment, която е акционер в BHP и управлява повече от 3.7 млрд. долара. "Цената също е много добра", завършва той.

BP се съгласи да плати 10.5 млрд. долара в най-голямото си придобиване от почти две десетилетия,за по-голямата част от петролните и газови активи в САЩ на минната компания BHP Billiton Ltd., включително в ценния Пермски басейн.Сделката дава на базирания в Лондон енергиен гигант важната позиция в Пермския басейн, част от западната част на Тексас и Ню Мексико, която е най-бързо развиващият се петролен регион в света. Това е още един знак, че BP се е възстановила най-вече от ценовия трус след поевтиняването на петрола и тежката авария през 2010 г. в Мексиканския залив, след която компанията трябваше да плати 60 млрд. долара обезщетения за нанесените щети, пише Bloomberg."Току-що получихме достъп до някои от най-хубавите площи в най-добрите басейни в САЩ", каза изпълнителният директор на BP Бърнард Лоуни в изявление. Пермският басейн произвежда около 3.4 млн. барела петрол на ден, което би го направило четвъртия най-голям член на ОПЕК след Саудитска Арабия, Ирак и Иран.Нарастването на цените на петрола увеличи перспективите за сделки с шистови залежи, а технологичният напредък дава възможност в Пермския регион, където стават и поредица от сделки между производителите, да се реализират добиви от много по-дълбоки кладенци. Concho Resources Inc. се съгласи през март да придобие RSP Permian Inc., докато Exxon Mobil Corp. купи права за сондиране за около 6 млрд. долара миналата година."Басейнът е с най-голяма тежест в шистовата дейност в САЩ, така че не е трудно да се прогнозира дългосрочен интерес на компаниите", казва Лео Мариани, анализатор в NatAlliance Securities.За да направи сделката за своите инвеститори още по-добра, BP ще вдигне дивидента с 2.5% през второто тримесечие, което е първото увеличение от 2014 г. насам. Първото плащане ще доведе до "леко" увеличаване на съотношението дълг към капитал, но то ще остане в обхвата от 20 до 30%, каза главният финансов директор Брайън Гилвари.Главният изпълнителен директор Боб Дъдли заяви, че в резултат на сделката компанията ще добави към текущото си производство около 190 хил. барела петролен еквивалент на ден и ще има залежи от 4.6 млрд. барела.Billiton обяви