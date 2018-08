Германия блокира придобиването на машиностроителна компания от китайски инвеститор

Правителството на Ангела Меркел вече следи под лупа всеки опит за китайско придобиване



Правителството на Ангела Меркел за пръв път наложи вето на подготвяно китайско придобиване на германска компания, което е сигнал за затягане на условията за чужди придобивания в страната, пише Bloomberg.Кабинетът на Меркел гласува решение в сряда да блокира потенциалната покупка на германския производител на металообработващи машини Leifeld Metal Spinning AG от китайски инвеститор, съобщи министерството на икономиката. Правителството предприе предпазната мярка, въпреки че групата Yantai Taihai посочи в последната минута, че ще оттегли предложението си.Решението следва ревизия на министерството на икономиката, което е разгледало възможните отрицателни въздействия от продажбата и е заключило, че тя би породила опасност за националната сигурност. Leifeld, базиран в град Ахлен в Северен Рейн-Вестфалия, е един от водещите производители на високоякостни метали за автомобилната, космическата и ядрената промишленост."Leifeld произвежда някои наистина първокласни машини", каза Мико Хуотари, заместник-директор на института за китайски проучвания "Меркатор" в Берлин. "Германия е наясно със заплахата", поставена от целта на азиатската страна да стане лидер в напредналото производство в рамките на така наречената програма Made in China 2025.Германия се присъединява към САЩ и Канада, които също заемат по-твърда позиция при опити за придобивания от китайски компании. Правителството на Меркел настоява и за по-стриктни регулации при чуждите инвестиции в целия Европейски съюз, след като през последните години китайските придобивания се увеличават. Действията са продиктувани от загрижеността, че Китай търси достъп до чувствителния технологичен сектор и иска да засили глобалното си влияние чрез придобиване на ключова инфраструктура, включително пристанища и електропреносни мрежи.През май Канада блокира придобиването на строителната фирма Aecon Group Inc. от звено на China Communications Construction Co., а американската камара на представителите през юли гласува разширяване на прегледите на чуждестранните инвестиции в чувствителни индустрии. Китайските инвестиции в американски технологични компании вероятно ще станат по-трудни и по-скъпи в резултат на промените на законодателството, с повишен риск от блокиране от правителствена комисия в САЩ, която разглежда рисковете за националната сигурност.Германското министерство на икономиката разглежда намаляването на прага за проучване на поглъщането от чужбина при придобиване под 25% от акциите. Националната разузнавателна служба на страната заяви през юли, че китайските придобивания на високотехнологични компании в Германия представляват потенциална заплаха за националната сигурност.През миналата година германското правителство затегна правилата за чуждестранните инвеститори след обществен отзвук срещу придобиването на големи компании от китайски корпорации, като например закупуването през 2016 г. на производителя на роботи Kuka AG от Midea Group Co.Явно притесненията на Берлин са сериозни, след като спря продажбата на сравнително малък бизнес. Leifeld има приходи 33 млн. евро и брутна печалба 5.2 млн. евро през 2016 г. През същата година компанията получи нови поръчки от Китай на стойност 13.3 млн. евро.