Джеф Безос ускорява ракетната си програма в Blue Origin

Създателят и главен изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос се старае да ускори развитието на космическия си стартъп Blue Origin до етап на производство на фона на информации, че тежката ракета, чието изстрелване е планирано за 2020 г., може да изостане от графика. Това съобщават източници на Reuters. Сега най-богатият човек на света отделя 1 млрд. долара годишно, за да финансира мечтата си за живот в Космоса.През последните три години в космическия производител работят стотици инженери, като компанията продължава да се разширява с много бързи темпове. Базирана в Кент, щата Вашингтон, тя се опитва да удвои заетите до 3 хил. души през следващите две години, споделя пред агенцията водещ клиент. Компанията на Безос се фокусира върху една ракета - New Glenn, като милиардерът се надява тя да може да извежда в орбита сателити и евентуално хора. Тази цел е от основно значение за надеждата на компанията да спечели добри военни и търговски договори.Първата степен на ракетата ще бъде за многократна употреба, което е важна част от стратегията на Безос за по-ниски разходи и увеличаването на честотата на изстрелванията. Служители на компанията обявиха публично, че тестовите полети ще започнат до две години. Остава само Blue Origin да докаже, че ще изпълни плана си. Инженерите все още финализират детайлите по дизайна на New Glenn и чак сега почват да строят прототипни компоненти за модела, които ще бъдат тествани, споделят хора, запознати с проекта. Крайният срок обаче – 2020 г., наближава.Blue Origin е доверила в части разговори с френската фирма за сателити Eutelsat, която е първият ѝ клиент за ракетата, че времето е "доста притискащо", споделя източник, запознат с разговорите между двете компании. Фирмите имат договор, според който трябва да се изстреля геостационарен спътник в периода 2021-2022 г., така че да няма последствия за Blue Origin, ако не се справи със срока.Йохан Лирой, заместник главен изпълнителен директор на Eutelsat, отказа да обсъди подробности, но заяви, че е оптимист за сътрудничеството между двете компании и че според него New Glenn ще може да изведе сателита на компанията до края на 2022 г.Ако компанията се справи успешно със срока, би попречила на много конкуренти да навлязат на пазара за следващите няколко години, твърдят анализатори.Компаниите са се подсигурили с договор, който предвижда изстрелване на геостационарен сателит в периода 2021-2022 година, така че Blue Origin да не бъде санкционирана, ако изостане от графика, посочва източникът.Говорител на Blue Origin не е отговорил на запитванията за коментар за политиката за наемане на служители на компанията, стратегията или конкурентните предизвикателства.Основана преди 18 години, Blue Origin обаче изостава от най-големия си конкурент - SpaceX. Компанията на Илън Мъск промени космическата индустрия със своите сравнително евтини ракети Falcon 9. SpaceX е извършила вече над 50 успешни изстрела на Falcon и е сключила договори за милиарди долари, включително сделки с NASA и американското министерството на отбраната.През февруари тя изуми света с успешното излитане на най-новата си ракета, Falcon Heavy, която е и най-мощната в света. Мъск предвиди, че "играта свършва" за другите производители на тежки ракети, ако изстрелването бъде успешно. Добрата новина за Blue Origin е, че се очаква търсенето на услуги за сателитно изстрелване да се увеличи.Планирано е около 800 малки сателита да се изстрелват годишно след началото на 2020 г., което е два пъти повече от годишната им бройка за миналото десетилетие, твърди Марко Касерес, старши космически анализатор във Fairfax. "Ако New Glenn е готова до следващите две години, Blue Origin може да се възползва от тази възможност", смята той.След почти две десетилетия космическо състезание Безос смята да комерсиализира компанията, споделят трима служители на Blue Origin. Това включва продажбата на билети за туристически обиколки до ръба на Космоса с друга ракета на Blue Origin - New Shepard, с цена на билетите в диапазона 200 хил. – 300 хил. долара. Компанията на Безос също така е инвестирала над 200 млн. долара център за построяване на ракети близо до космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида.В същото време NASA, ВВС на САЩ и сателитните компании насочват бизнеса си към SpaceX.Мат Деш, главен изпълнителен директор в McLean, най-големият клиент на компанията на Илън Мъск, заяви, че Blue Origin има по-неясна стратегия. "Никой не оспорва, че с тази инвестиция няма да успеят в крайна сметка, но още не е сигурно кога и как ще станат по-надеждни", обяснява Деш.