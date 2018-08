Сливането на регионални банки в САЩ се забавя

Американските регионални банки са изправени пред нарастващо неодобрение на акционерите за сливане в сектора, което поставя под въпрос перспективите за по-нататъшна консолидация между 5600-те кредитора в страната.Въпреки че Вашингтон премахва регулаторните бариери пред сделките и печалбите се увеличават поради по-ниските данъци, което дава на мениджърите по-голяма финансова мощ да преследват сключването на сделки, акционерите далеч не са убедени в необходимостта от това."Много от нас са скептични", каза Андрю Боорд, мениджър от Менфис във Fenimore Asset Management. "Опитваме се да ги задържим в стандартите за разумна възвращаемост на капитала. Някои от тях започват да прекаляват."Последният знак за съмненията на инвеститорите се появи в края на юли, когато Synovus, базирана в Джорджия, сключи сделка за придобиване на FCB Financial във Флорида, за да създаде силна банка в югоизточната част на страната с активи в размер на 44 млрд. долара.Кесел Стелинг, председател и главен изпълнителен директор на купувача, определи сделката като "перфектна комбинация" за двете групи, която би генерирала "завладяваща" финансова възвращаемост.Въпреки това Synovus загуби 10% от пазарната си капитализация, след като обяви сделката. Стойността на FCB също е намаляла с 14% от обявяването на транзакцията, което е най-голямата разпродажба от първоначалното публично предлагане на банката през 2014 г."За да видим такава реакция на фондовия пазар, това е лошо за пазара на банковите сливания и придобивания", смята Брейди Гайли, управляващ директор на фонда Keefe, Bruyette & Woods в Атланта.Това беше най-голямата сделка в сектора от май, когато базираната в Синсинати Fifth Third разшири обхвата си в Чикаго с придобиването за 4.7 млрд. долара на MB Financial. Акциите на Fifth Third загубиха 8% в деня на обявяването на сделката и все още не са се възстановили.Едуин дел Йеро, партньор от Kirkland & Ellis, който съветва бордовете на банките в сливанията и придобиванията, заяви, че има много фактори за повече сделки в сектора. Все пак той добавя: "Страните в сделката трябва да са в състояние да съобщят солидна обосновка за оценката. Ако изглежда, че купувачът се простира твърде далеч от очакваното, пазарът може да накаже неговите акции."Някои банкови мениджъри срещат несъгласие в момента, в който дори споменат, че имат идея за сключване на сделки. Инвеститорите бяха разтревожени, когато Кели Кинг, председател и главен изпълнителен директор на BB&T, каза наскоро, че кредиторът с активи от заеми 223 млрд. долара е "готов да се върне в сливанията и придобиванията".От началото на годината в САЩ бяха обявени банкови сливания на стойност 21 млрд. долара според S&P Global Market Intelligence. За сравнение - през цялата минала година обемът им е бил 26 млрд. долара, но въпреки това остават далеч от нивата преди кризата."Толкова много фактори сочат към повече сливания и придобивания", каза Брок Вандерлиет, директор в UBS. "Но трябва да видим по-добра реакция от страна на инвеститорите или просто повечето сделки няма да се случат."Купувачите са платили средно 63% премия спрямо счетоводните стойности на акциите според S&P Global Market Intelligence в сравнение с 30% през 2016 г.Банкери и анализатори заявиха, че много инвеститори биха предпочели мениджърите да пренасочат към акционерите печалбата, генерирана от данъчни облекчения, вместо да я използват за изграждане на малки империи.Акциите в Synovus например "вероятно щяха да се повишaт", ако беше обявено обратно изкупуване на акции вместо придобиване, каза анализаторът Кевин Сен Пиер. Все пак специалистите отбелязват, че може да има конкретни причини за отрицателната реакция на тази сделка. Докато Synovus се възстанови след спасяването си от финансовата криза, на нея все още се гледа като перспективна цел за поглъщане на Уолстрйт, отколкото като купувач.