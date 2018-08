Tencent загуби близо 180 млрд. долара капитализация от януари досега

От компанията са оптимисти, че Пекин ще намери решение



Отражението на китайските регулации е особено забележимо в бизнеса с видеоигри на компанията, приходите от който са намалели с 19% на тримесечна база, след като нови регулации замразиха представянето на нови игри. В допълнение към това китайските регулатори

Нетната печалба на Tencent е намаляла с 2% до 2.59 млрд. долара (17.87 млрд. китайски юана) през второто тримесечие, а акциите на създателя на WeChat, водещата китайска платформа за социални медии, и популярната видеоигра Honor of Kings отбелязаха най-лошото си представяне за последните 9 месеца, съобщава Financial Times.капитализация на Tencent се е свила с близо 170 млрд. долара от януари досега. Тогава те достигнаха исторически връх и направиха компанията лидер по пазарна капитализация в Азия с 573 млрд. долара. В петък акциите на компанията възвърнаха приблизително 4% от стойността си.принудиха Tencent да изтегли Monster Hunter: World, една от най-очакваните видеоигри на компанията, която вече има около 1 милион предварителни заявки, поради неспазване на определени изисквания за съдържание.омпанията обаче са оптимисти, че това ще се промени.резидентът на Tencent Мартин Лау заяви пред анализаторите, че в момента процедурата за издаване на лицензи за нови видеоигри, които все още не са одобрени, е сложна, но "от администрацията са наясно с това и работят по въпроса". От Пекин представиха временни разрешения, които позволяват на създателите на игри да увеличат приходите си, като предлагат повече вътрешни функции в игрите. Лау обаче призна че решение на проблема с дългосрочното лицензиране на нови видеоигри все още не е близо.Новите регулаторни изисквания не са първият регулаторен удар върху Tencent. Преди около година правителството атакува водещата игра на компанията Honor of Kings, като я определи като пристрастяваща и съответно принуди производителя да ограничи времето, което децата могат да прекарват в играта. Това регулаторно решение струва на компанията 15 млрд. долара от пазарната й капитализация.заяви, че издаването на нови регулаторни решения е част от стратегията на президента Си Дзинпин да затегне политическия си контрол. Кларк сравни ролята на видеоигрите в съвременен Китай с религия, която осигурява достъп на президента до младото подрастващо поколение.