Естония започна глобално търсене на IT кадри

Естония започна държавна инициатива по намирането на IT кадри за естонските компании. Инициативата, която се осъществява под името Career Hunt ("На лов за кариера"), има за първоначална цел да намери 20 IT специалисти. Те ще могат да кандидатстват на сайта до 23 септември, след което в края на ноември и началото на декември ще получат 5-дневен изцяло платен престой в Естония, за да се запознаят със страната.Балтийската държава, известна като една от най-напредналите в дигитално отношение страни в света, страда от глад за IT специалисти, които да продължат да развиват технологичната екосистема в страната. Сред компаниите, които търсят специалисти чрез програмата, са както световноизвестни компании като Skype, така и изцяло местни компании като Taxify. Общо 12 компании се включват в началния етап на инициативата.Избраните 20 ще прекарат пет дни в Естония между 28 ноември и 2 декември. Пътуването е ол инклузив, т.е. всички разходи ще бъдат поети от организацията Work in Estonia. По време на пътуването специалистите ще посетят центъра за киберзащита на НАТО, ще се срещнат с представители на стартъп екосистемата в Естония и потенциални работодатели. Самото избиране за пътуването обаче не означава задължително назначаване на работа.Според сайта на Career Hunt за момента се търсят само IT специалисти, но скоро списъкът ще бъде разширен и ще бъдат търсени хора от целия свят и за други сектори в страната, където има недостиг на квалифицирана работна ръка.

Желаещите да разгледат конкретните оферти за работа и да кандидатстват могат да го направят на https://careerhunt.eu . Организацията Work in Estonia, която работи върху решаването на проблемите на страната с недостига на специалисти в различни области, в момента има на сайта си близо 500 оферти за работа, които не са ограничени в IT сектора.