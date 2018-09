Apple увеличава инвестициите си в добавена реалност

очилата с

Миналата година главният изпълнителен директор на компанията Тим Кук коментира, че ще мине време, докато добавената реалност влезе напълно в живота ни, "но когато го направи, ще се чудим как въобще сме живели без тази технология. Така, както се чудим как сме живели преди смартфони".

Apple придобива стартираща компания, която произвежда "холографски интелигентни лещи", съобщава Financial Times. Това е поредното доказателство, че разработвайкитехнологията за "добавена реалност", компанията гледа на тях като потенциален наследник на iPhone. Придобиването на Akonia Holographics е еднa от няколкото малки сделки през последните години, които показаха по-широките амбиции на Apple в сектора.Технологията за добавена реалност се наложи при смартфоните с игри като Pokemon Go и платформата за съобщения Snapchat. Хора, запознати с въпроса, споделят, че Apple има екип, работещ върху "смарт очила", използващи подобна технология, в продължение на две години.След купуването на израелската компания PrimeSense през 2013 г. инвестициите на Apple се покачиха през 2015 и 2016 г. с придобиването съответно на Metaio и FlyBy Media. PrimeSense стои в основата на технологията на сензорната приставка Kinect за игралната конзола X-Box на Microsoft. Това е сигнал, че Apple има интерес към нови и интерактивни технологии, които да използва в своите настоящи или бъдещи продукти.Производителят на iPhone също е наел водещи инженери, които преди това са работили по проекта Hololens на Microsoft, както и в Magic Leap – стартиращата компания от САЩ, която набра близо 2 млрд. долараq преди да пусне първия си продукт.Някои от тези технологии вече са влезли в iPhone чрез функции като animoji, която превръща изражението на човек в лице на анимационен герой. ARKit, въведена през 2017 г., позволява на разработчиците на приложения за iPhone да "поставят" виртуални обекти на повърхности в реалния свят, когато се разглеждат през обектива на камерата и екрана на смартфона.Тим Кук описа добавената реалност като "нововъведение, което може да бъде едва ли не по-голямо от смартфона". "Ние влагаме много енергия в развитието на технологията за добавена реалност и се движим много бързо", каза той.Разработването на нови видове обективи и дисплеи за добавена реалност е ключово предизвикателство за компаниите, които инвестират в областта, включително Facebook с неговото поделение за добавена реалност Unicus VR, Microsoft и Magic Leap, която наскоро стартира своя първи продукт, насочен към разработчици. Magic Leap One и Hololens на Microsoft са изправени пред критики заради високата цена, големия си размер и тесните си полета на видимост, което означава, че виртуалните обекти се появяват само в малък прозорец.Производителят на iPhone често съчетава вътрешни технологични разработки с придобивания, които могат да ускорят излизането на новия продукт на пазара. Въпреки това експертите вярват, че има още поне 2 години, преди разработките да стигнат до крайния потребител.От Apple потвърдиха покупката на Akonia, но отказаха да коментират по-подробно сделката, като коментираха: "Apple купува по-малки компании от време на време и обикновено не обсъждаме целите или плановете си."