Акциите на Nike тръгнаха надолу заради рекламна кампания

Рекламната кампания на Nike по повод 30-годишнината от създаването на първата "Just do it" реклама, включва куотърбека Колин Каперник и надпис "Вярвай в нещо, дори това да означава да жертваш всичко." Каперник бе изгонен от NFL заради коленичене по време на химна и не е играл на професионално ниво от 2016 г. насам



© Handout