Фондът от ЮАР Hystead е купил и бившия Carrefour в The Mall за 40.5 млн. лв.

Хипермаркетът Carrefour в The Mall не работи от две години

© Надежда Чипева

Южноафриканската компания Hystead Limited, която преди година купи втория по големина търговски център в София - The Mall на "Цариградско шосе", е придобила и площта на бившия Carrefour, която не беше част от първоначалната сделка. Това става ясно от отчета на Hyprop Investments Limited, която държи 60% от Hystead, за финансовата година до края на юни. Компанията е платила 40.5 млн. лв. за малко над 15 хил. кв.м площ за хипермаркет, както и за част от земята и подземния паркинг, показва справка в Имотния регистър. Новият собственик предвижда значително да намали мястото за супермаркет, а в останалата част ще обособи други магазини.Hystead, в която миноритарен партньор с 40% е регистрираната в Мавриций PDI, финализира сделката за The Mall през октомври 2017 г. Чрез дъщерното си дружество Balkan Retail NV (Обединено кралство) компанията придоби дотогавашния собственик "АП Ритейл I" за 155 млн. евро. Пакетът не включваше площта на бившия Carrefour, който остана собственост на кредитора си Уникредит Булбанк. Още тогава стана ясно, че "АП Ритейл I" ще придобие и последната част от мола, но реално сделката приключва през тази година. Обявената официално цена също е близка до първоначално очакваната - около 20 млн. евро.По данни от Имотния регистър покупко-продажбата е вписана на 29 юни 2018 г. и включва малко над 15 хил. кв.м площ за хипермаркет, 32.3 хил. кв.м подземен паркинг с 1525 паркоместа и 53.7 хил. кв.м поземлен имот. Малко след това върху отделните части на търговския център са били вписани особени залози, а последните три придобивки са били ипотекирани срещу заем за 6.5 млн. евро от Банка ДСК и унгарската й майка OТP Bank.По информация на Hystead The Mall разполага с обща отдаваема площ 51.2 хил. кв.м, като към средата на 2018 г. незаети са едва 0.4%. Новопридобитата бивша част на Carrefour ще бъде ремонтирана и интегрирана с мола, което се очаква да струва 23 млн. евро, пише в отчета на компанията. От там не става ясно обаче дали сумата включва и цената за имота. Намеренията на сегашния собственик са за супермаркет да бъдат заделени само 2450 кв.м, а от останалата част да бъдат обособени други магазини с обща площ 9550 кв.м. Очаква се строителните работи да започнат през октомври и да отнемат около половин година. От компанията предвиждат първоначалната доходност от супермаркета да е 9%.По-рано тази година "Билла" обяви, че ще заеме мястото на Carrefour в The Mall. Тогава от веригата не уточниха дали ще използват цялата площ.За 2017 г. приходите от наеми на "АП Ритейл I" са се увеличили с 6% до 22.7 млн. лв., показва отчетът на дружеството. Нетната печалба за годината нараства с над 50% до 6.7 млн. лв.