Най-големите компании за аутсорсинг: Повече хора, по-голям бизнес

Канадската TELUS International планира служителите й в България да достигнат 5000 до 2020 г.

© Надежда Чипева

Статията е част от класацията "Капитал 100". Поръчайте списанието на хартия или в pdf формат на www.capital.bg/k100/buy/.

Петте най големи компании имат над 10 хиляди служители и за година наетите са се увеличили с 20%.

Секторът за споделени услуги ще достигне 4.2% от българския БВП до 2020 г.

Общо служителите на

К100 - класация на най-големите компании в България



- Класацията топ 300 компании по приходи

- Класация по сектори

- Най-рентабилните компании

- Анализ на данни

- Интервютa



Изданието е подарък за всички абонати Капитал PRO.

Всички останали читатели могат да го намерят от 6 юли онлайн или в търговската мрежа - централните търговски обекти за вестници, магазините Inmedio, Relay, One Minute, както и във веригите OMV, Фантастико, Кауфланд. Вижте още » Поръчайте изданието »

Секторът за споделени услуги е един от най-бързо развиващите се в последните години по персонал. В момента около 50 000 са заетите в него според данните на Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Индустрията се разви изключително бързо - най-бурен беше подемът в последните десет години, стимулиран от навлизането на много международни компании като HP, TELUS International, Sutherland и др. Няколко са положителните тенденции в сектора през последните години: цялата индустрия е около 3.6% от БВП на България и продължава да расте, като очакванията са да достигне 4.2% до 2020 г., или над 2.5 млрд. евро, много млади хора откриха добра възможност за развитие в него, откриха се много центрове за споделени услуги и извън София в градове като Пловдив, Бургас, Варна, Русе и др. И не на последно място - индустрията се променя и преминава все повече към услуги с по-голяма добавена стойност. Което се доказва и от данните на БАА - нараства делът на IT аутсорсинга, който вече е 47% от целия сектор и расте всяка години с двуцифрени темпове. Именно по тази причина през тази година "Капитал" реши за пръв път да включи и отделна класация на най-големите пет компании по оборот в аутсорсинг индустрията.Общо петте дружества имат над 10 000 служители, или годишно увеличение от 10%. Ръстът в приходите на секторните лидери е 11% през 2017 г. През предходната година четирите дружества са постигнали увеличение в оборота от 24%.Видимо оборотът на една от компаниите в топа драстично спада, а лидерът е новосъздадено дружество. Но това си има обяснение - номер едно "Ентърпрайз сървисис България" е далеч напред с приходи от 227 млн. лв. То е наследник на номер пет в класацията - "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър", което през миналата година прехвърли голяма част от бизнеса си в новото дружество. Става въпрос за обслужване на клиенти и поддръжка в областта на сървърите, мрежова инфраструктура, консултантска дейност и финансови услуги. И двете фирми са част от гиганта Hewlett Packard Enterprise, който е най-големият работодател в българския IТ бранш и аутсорсинг сектор и оперира през няколко дружества и подизпълнители."Ентърпрайз сървисис България" и "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър" в България са почти 4500.Всъщност промените се наложиха и след сключената през 2016 г. сделка на глобално ниво между Hewlett Packard Enterprise и Сomputer Sciences Corp. И двете компании имат мащабно присъствие в България. След сливането операции като софтуерна дейност и услуги бяха отделени в новото дружество "Ди Екс Си технолоджи България" (участник в софтуерната класация), докато технологична поддръжка и други услуги бяха в "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър", а сега и в новосъздадената "Ентърпрайз сървисис България". Ако се съберат приходите на двете компании в класацията, общият им оборот надхвърля 300 млн. лв.Втора в подреждането е "Ай Би Ем България", която от България работи с много големи клиенти на гиганта IBM по поддръжка на IT системи и други технологични услуги. Екипът в България е около 2000 души, като тук влизат и служителите в търговския екип на компанията. Приходите през 2017 г. са нараснали с 15% до 133 млн. лв.Трето е дружеството "Колпойнт Ню Юръп", познато и под името на собственика си TELUS International Europe. Компанията е най-големият работодател в традиционната аутсорсинг индустрия с над 3000 души (през 2018 г.) в София и Пловдив. Българската фирма е част от канадската телекомуникационна група TELUS. Компанията навлезе тук след придобиването на CallPoint New Europe през 2012 г. През март "Колпойнт Ню Юръп" откри новия си офис в София в TELUS Tower на площад "Македония", в който очаква да привлече още хора. От България компанията работи с най-различни компании на над 20 езика, сред които и Google. Според президента на TELUS International Джефри Пюрит служителите в България трябва да достигнат 5000 до 2020 г. През миналата година дружеството е увеличило приходите си с почти 30% до 117 млн. лв. То е и най-рентабилното в класацията с печалба от 14.7 млн. лв. и нетен марж от 12.5%.Четвърта в аутсорсинг класацията е друга компания, част от глобална група - "Съдърланд глобъл сървисиз България". За 10 години от започването на дейността си тук Sutherland достигна 1700 служители в четири офиса - два в София и по един в Бургас и Варна. От тях компанията предлага различни услуги - от кол-центрове до IT поддръжка, за големи корпорации. Амбицията на компанията е да достигне 3000 служители в България. Оборотът на "Съдърланд глобъл сървисиз България" също не е спирал да расте - от 61 млн. през 2015 г. до 94 млн. лв. през миналата.Очакванията на повечето компании в индустрията са да продължат да увеличават бизнеса и служителите си в България. С навлизането на изкуствения интелект и автоматизацията на процеси традиционните кол-центрове постепенно ще бъдат затворени. Именно тук е и шансът на страната - с квалифицираните си специалисти да предлага повече услуги с висока добавена стойност.