Оттеглянето на една икона

Индра Нуйи израства в Индия, където завършва бизнес университет през 70-те години на ХХ в. През 1978 г. е приета в Yale School of Management, където получава магистърска степен по държавно и корпоративно управление. Работи като консултант преди да се присъедини към PepsiCo през 1994 г. като главен стратег. Дванадесет години по-късно оглавява гиганта като изпълнителен директор. През последните десет години Нуйи неотменно е поставяна сред най-влиятелните жени в света. Тя обяви оттеглянето си от поста изпълнителен директор в компанията от 3 октомври, а ще остане председател на управителния съвет до началото на 2019 г.

Компанията

PepsiCo e вторият най-голям производител на храни и напитки в света по приходи. Макар за мнозина да е известна основно с едноименната си марка газирана напитка, групата произвежда и много други категории продукти като сокове, чипсове, снаксове и др. Под управлението на Нуйи компанията премина към здравословни храни и разшири портфолиото си. В момента над 22 марки на PepsiCo отчитат годишни приходи от над 1 млрд. долара. Продажбите на PepsiCo за 2017 г. достигнаха 63.5 млрд. долара при печалба от 4.9 млрд. долара. Служителите на групата са над 260 000 в цял свят.



След успешни престои и в компании като Motorola и AВВ, през 1994 г. Джак Уелч от General Electric и Уейн Калоуей от PepsiCo й предлагат работа по едно и също време. Тя избира втората компания, където отговаря за корпоративната стратегия. Две от инициативите й - придобиванията от PepsiCo на Tropicana и Quaker Oats (собственик на Gatorade) се превръщат в огромен успех, защото разширяват дейността на компанията далеч извън газираните напитки. Преминава и през поста на финансов директор, преди пред 2006 г. да застане начело на цялата група като изпълнителен директор и президент.



"Най-голямата изненада, когато станеш CEO, е че няма "меден месец", от първия ден си сама - ти си "тази на върха", през теб минава всичко, и си отговорна да получаваш цялата информация от компанията, да я изкристализираш до леснообясними цели и идеи, след което да кажеш на цялата органиация какво да прави", признава Нуйи.



Същевременно самата тя признава, че успехът й има определена цена. "Да, имам всичко. Щастлива съм да имам прекрасен съпруг, две страхотни деца и задружно семейство, прекрасна работа и екип. Но, за да стигна дотук бяха нужни много компромиси и невинни жертви", казва Нуйи в интервю за сп. Fortune. Тя допълва, че често е "живяла" в PepsiCo и групата винаги е била на първо място пред семейството й. И дори в отношенията с най-любимите й хора се забелязва конкурентния й характер.



"Когато дъщеря ми беше в католическо училище, всяка сряда майките се събираха за сутрешно кафе с преподавателите. Представете си коя работеща жена има време за подобни неща. Така че пропусках повечето от тези събирания и дъщеря ми се прибираше и ми казваше кои майки са били. Умирах от вина. Но открих решение - обаждах се в училището и питах кой е присъствал на срещата. И се оказа, че и други не са успявали. Ето защо казах на дъщеря ми - не съм единствената лоша майка", признава досегашният изпълнителен директор на PepsiCo.



Тези й виждания се различават коренно от разбиранията на собствената й майка. Нуйи често разказва за деня, в който става президент на PepsiCo. Връща се у дома, за да сподели добрата новина, но първото нещо, което майка й казва е: всичко може да почака, защото няма мляко. Тя излиза и купува, и когато се връща, казва ядосано: "Междувпрочем, станах президент на PepsiCo". Майка й отговаря: там може и да си президент, но тук си само дъщеря, съпруга и майка. Q&A

PepsiCo e най-голямата публична компания с жена изпълнителен директор - носи ли някаква отговорност това постижение, което не би имало значение при мъже директори?

- При изпълнителни директори жени, останалите жени в компанията също търсят ролеви модели. Те искат да разговарят с хора, които са стигнали до тази позиция или въобще до висшите мениджърски ешелони, за да научат как тези хора работят в по-мъжки условия. Когато станете CEO и сте жена, всеки гледа на вас по различен начин. Някои твърдят: "Ами един мъж не бих казал или направил това". Няма никакво съмнение - оценяват ви по други стандарти. Всичко, което казвате и правите, се анализира по различен начин. Надявам се с нарастване на броя ни, никой вече да не ни гледа като жени директори, а като лидери на големи предприятия.



Едно цяло поколение жени на висши позиции се оттегля, а на тяхно място не идват други. Защо?

- Ще отнеме известно време. Наемаме все повече повече хора и ускоряваме развитието им. Така че смятам, че в следващите пет до десет години ще видим голяма кохорта от жени във висшия мениджъмнт на корпорациите.

От играч на крикет и китарист в женска рок група в родния си Мадрас (днешен Ченай) в Индия до една от най-уважаваните мениджърски позиции в света - изпълнителен директор на PepsiCo. Кариерата на Индра Нуйи може да се опише накратко с това невероятно изречение, но естествено е много повече от него и съдържа един от най-впечатляващите възходи в съвременния корпоративен свят. С оттеглянето й от PepsiCo малкото жени, управляващи водещи глобални публични компании намаляват (броят им е вече е 23 в компании от Fortune 500). Но Нуйи остава пример как всеки може да достигне до най-високото стъпало, ако има нужните качества и желание.Нуйи сама достигна до решението да се оттегли, и то в идеалния момент - на последния й ден като CEO компанията отчете 16% увеличение на печалбата си за третото тримесечие: победа над макар и малкото критици на изпълнителния директор, които искаха тя да отдели бизнеса с газирани напитки от общия заради по-слабия му растеж. "В компанията съм от 24 години, а съм изпълнителен директор от цели дванадесет години. Това е далеч над средния престой на повечето мениджъри на този пост. Преди година си казах: знаеш ли, май е време да направиш промени в живота си. Ще пътувам с цялото семейство и майка ми, която е доста възрастна", казва тя в интервю за Wall Street Journal.Именно майка й може да бъде сочена като една от причините Нуйи да е толкова целеустремена и амбициозна. Като домакиня, която никога не е посещавала колеж, защото родителите й смятали, че момичетата не бива да учат, тя окуражава Индра и сестра й Чандрика "да мечтаят". Кара ги да изнасят речи пред семейството в ролята на индийския премиер или друг световен лидер. Дори напълно сериозно сключва споразумение с тях, че при лоши оценки в училище ще ги омъжи на 18 години. Това мотивира момичетата да са отличници - Нуйи завършва колеж с диплома по математика, химия и физика, а впоследствие получава и магистърска степен по бизнес администрация в Калкута. Въпреки уважението си към консервативните семейни традиции, младата жена следва своя път и се развива като бунтарка - участва в женски отбор по крикет и в рок банда със свои приятелки.След работа в няколко местни компании, тя разбира, че все още не е подготвена за света на бизнеса и решава да учи в Yale School of Management след като прочита за престижния университет в списание Time. Притесненията й не идват толкова от предстоящото елитно образователно предизвикатeлство, а от факта, че като се върне в Индия няма да е добра кандидатка за съпруга."Беше нечувано за добро, консервативно южноиндийско момиче от семейство на брамини да извърши подобно нещо, което я прави изцяло "неомъжима", казва тя в интервю за Financial Times. Семейството й обаче я подкрепя (макар майка й първоначално да я заплашва, че ще гладува, ако тръгне) и дори плаща билета й до САЩ. С 500 долара в джоба и стипендия от Йейл, през 1978 г. тя започва американската си авантюра на 23-годишна възраст. Работи като рецепционист, за да се издържа. Избира смените след 22 ч. вечерта, защото заплащането е с 50 цента повече на час. Прекараните две години в бизнес университета я убеждават, че мястото й е в САЩ и тя решава да се присъедини към Boston Consulting Group (BCG). Днес Нуйи казва, че работата й в консултанската компания, известна с тежките си изисквания, е била основен етап от израстването й и я научава на режим, който тя следва през цялата си кариера. "Тази позиция ми даде десетгодишен опит само за срок от шест години. И ме направи по-добра", коментира тя.Моментът на назначаването й не е най-добрият възможен - задаващата се финансова криза съвпада с обществените настроения срещу сладките изделия и напитки и нездравословните храни, които притискат компании като PepsiCo. Нуйи избира да насочи компанията към по-здравословните продукти, като купува и други производители като Naked Juice и Sabra (която прави хумус), навлиза все по-активно в бутилираната вода и сокове.Стратигията й включва три основни категории: "fun for you" ("забавни за теб" - чипсове и обикновени газирани напитки, "better for you" ("по-добри за теб" напитки и храни с по-ниско съдържание на захар и мазнини), и "good for you" ("добри за теб" мюсли и др.). Тя увеличава разходите за последните две групи, и провежда редица кампании за здравословно хранене с цел да направи PepsiCo по-отговорна корпоративна организация. За изпълнителния директор преобразяването изисква тотално преструктуриране на "иновациите, маркетинга и бюджетите" в компанията и цялостна промяна на корпоративната култура."Потребителските навици в храните и напитките се променят по-бързо от други категории. Наблюдавахме рязко пренасочване на предпочитанията на цялото общество към други продукти. И си казахме: това е страхотна възможност да променим портфолиото си и да бъдем там, където е клиентът. Но не съм толкова глупава, че да искам тази промяна да стане за ден. Така че цялата промяна в културата ни отне време. И очевидно през целия процес инвеститорите бяха нетърпеливи", казва Нуйи в интервю за подкаст платформата Freakоnomics.В същото време има и огромни съмнения към стратегията от критици на управлението й, които не желаят да правят промени в печелившия модел на компанията. "Трябваше да се обърна лично към служителите. Казах им: вижте, собствените ви навици се променят, защо очаквате да е различно при останалите потребители", уточнява тя. Новата култура в компанията се оказва успех и води със себе си увеличение на приходите и печалбата - при 12-годишното й управление оборотът на PepsiCo нарасна с 80% до 63.5 млрд. долара, а акциите поскъпнаха със 78%.Стилът на Нуйи включва и микромениджмънт. Тя често снима етикетите и опаковките на продуктите и мястото им в магазините и праща директна обратна връзка на дизайнерския или маркетинг отдела. "Трябва да гледаме целия път на продукта до рафта в магазините, а защо не и до дома на потребителя - точна ли е опаковката и влиза ли в хладилника", казва тя в интервюто за Freakоnomics. "Аз не съм само CEO, а и клиент", допълва мениджърът.За Нуйи произходът и културата й също подпомагат някои мениджърски решения. Малко след като оглавява компанията, посещава Индия, където различни гости в дома й поздравяват майка й за успеха. Тя разбира, че родителите на добрите служители рядко получават нужното уважение. Ето защо пише лично над 400 писма до майките й бащите на висшите мениджъри в компанията, в които описва колко е благодарна как са ги възпитали. Обратната връзка и от слугителите, и от родителите е изключително положителна, а идеята се превръща в традиция.