Готови ли сте за бъдещето на търговията

[Капитал]

Максимата на американския експерт по маркетинг Сет Годин, че промяната никога не се проваля, защото е прекалено рано за нея, но провалът й е сигурен, ако бъде адаптирана твърде късно, важи с пълна сила за света на ритейла днес. Технологиите, нарастващите нужди на потребителите да бъдат чути, ухажвани и да получат удобства, спестявайки време, заедно с безпрецедентно отварящите се граници на международните пазари изправят сектора пред нови предизвикателства. Сега бизнесите в търговията на едро и дребно, както и циркулиращите около тях услуги имат два пътя – да тичат след промените или да бъдат част от тяхното създаване. Опитът и в този маратон показва, че печелят не догонващите, а визионерите.През 2018 г. година конференцията Retail in Detail, организирана от вестник "Капитал" и списание "Регал" в партньорство с маркетинговата и дигитална агенция Xplora, ще събере някои от тези визионери, за да обменят опит, да направят своите прогнози и да очертаят заедно пътя на печелившите стратегии в динамично трансформиращата се среда. Събитието ще се проведе на 30 октомври в Sofia event center.За срещата в София пристига Кристиан Вершюрен, генерален директор на EuroCommerce – организацията, която обединява повече от 6 млн. търговци от 31 европейски държави. Сред членовете й са големи играчи от ранга на IKEA, Rewe Group и Tesco, но и много компании от малкия и средния бизнес в Европа. Вершюрен често се явява в ролята на говорител на проблемите на търговията на едро и дребно. Неговата презентация е с фокус върху промените, пред които са изправени ритейлърите днес. Те са водени от технологичния напредък и иновациите, които изменят потребителски навици и повишават очакванията към търговците. За бъдещето на ритейла и ролята на технологиите ще говори Робърт Кешкес, директор Advanced Solutions, GfK.Другият голям акцент в програмата е потребителското преживяване, което вече трябва да носи сензитивност, емоция, спомен и усещане за удовлетвореност. Представете си например, че търсите маратонки за бягане. Магазинът на бъдещето ще трябва да ви предложи пътека, на която да ги изпробвате. Експертите са единодушни, че физическият магазин няма да изчезне, макар делът на електронните продажби да продължава да расте.Неговите функции обаче ще се променят все повече. По темата за преобразяването на клиентското преживяване ще говори Кейт Маер, криейтив директор "Потребителско преживяване" в лондонския офис на световноизвестната архитектурна фирма Gensler, която е специализирана в услуги за бизнеса. Маер се занимава с архитектура и дизайн от 2000 г. Изпълнила е множество проекти в ритейла и хотелиерството. Сред клиентите й са IHG-International hotel group, Pernod Ricard, Starbucks, Ferragamo, Asics и Tate Modern.Освен преживявания търговците ще трябва да предлагат на клиентите си и повече усещане за уникалност. С други думи, потребителят на бъдещето ще има нужда да знае, че купува продукт, създаден специално за него. Тази тенденция вече личи по начина, по който пазарува поколението millennials, и ще е все по-важна за стратегиите на компаниите, които искат да стигнат директно до своите клиенти и да създадат доверие и лоялност. За това кои са millennials и какво искат те ще разкаже официалният франчайз представител на Body shop за България Венета Петкова.Конференцията ще даде поглед и на това кои глобални тенденции са достигнали до българския пазар, какви са локалните особености в тези процеси и готова ли е средата тук да посрещне ритейла на бъдещето. Сред поканените участници в дискусионния панел са изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска-Денчева, директорът на дирекция "Търговия и маркетинг" и член на управителния съвет на "Кауфланд България" Стела Първанова и председателят на борда на управителите на "dm България" Андрей Петров.През 2018 г. в Retail in Detail ще има видимо участие на български компании, производители на бързооборотни стоки. Някои от пионерите, които стоят зад младите, но иновативни малки и средни компании, ще споделят своето ноу-хау за успешната експортна стратегия и фокуса върху марката. Сред тях са Яни Драгов, основател на "Смарт Ограник", Силвия Павлова, управляващ партньор на Orenda Group, и Мая Герасимова от компанията - производител на оризовите бисквити и чипсове Rice Up – Nuhealth.За повече информация вижте тук , а за да се регистрирате за събитието - вижте тук