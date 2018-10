Японската SEGA отваря нов софтуерен център в София

SEGA е основана през 1960 г.

Японският гейм разработчик SEGA разширява присъствието си в България с отварянето на ново студио за тестване и анализ (QA - quality assurance, или софтуерно осигуряване на качеството), съобщи сайтът GamesIndustry.biz. Компанията ще премести звеното си от Лондон, като офисът в София трябва да бъде отворен през юни 2020 г."България е европейски лидер в разработването на IT решения, а в страната са регионалните офиси на някои от най-уважаваните технологични компании в света като IBM и Hewlett Packard. Тя е идеалната локация за отварянето на най-добро за сектора QA звено, което ще има потенциала да се разшири", заяви пред GamesIndustry.biz Гари Дейл, президент и оперативен директор на SEGA Europe. Според него преместването не се дължи на Brexit, а на възможностите, които предоставя България. Все още не е ясно точно колко голямо ще е студиото и колко инженери ще работят в него.Решението не предвижда незабавно съкращаване на служителите в QA звеното в Лондон, а Дейл уточни, че ще им бъде предложено да се преместят или да "подпомогнат завършването на проекта". Новото студио в София ще се казва SEGA Development Services Sofia и ще подпомага с качествен контрол подразделенията на SEGA като Creative Assembly, Sports Interactive, Relic, Amplitude и Hardlight.Именно Creative Assembly вече има гейминг студио в София. В началото на миналата година SEGA купи българското Crytek Black Sea и така приобщи тогавашния му екип от 60 разработчици. Дружеството "Крайтек Блек сий" беше преименувано на "СЕГА Блек сий". Тогава цената на сделката не беше официално обявена, според документите в Търговския регистър прехвърлянето на всички дялове от предишния собственик - германската Crytek, към SEGA е било в транзакция на стойност 933 405 евро.Българското гейминг студио е създадено още през 2001 г. от Веселин Ханджиев като Black Sea Studios, което разработваше игрите Knights of Honor и WorldShift. То беше купено от германската Crytek през 2008 г. и постепенно се разшири до над 60 разработчици. В края на 2016 г. германската компания обяви, че затваря офисите си в София, Будапеща, Сеул, Шанхай и Истанбул. Така Creative Assembly спаси софийското студио.В момента служителите в българския офис са около 67, а в платформите за търсене на работа има обяви за четирима гейм разработчици, които да работят по известната поредица Total War. Приходите на българското дружество за миналата година са 4.4 млн. лв.SEGA е основана през 1960 г. като производител на аркадни игри и гейм автомати. През 80-те и 90-те години тя е един от най-известните разработчици в сектора, а след финансови трудности в началото на ХХI в. стана част от по-голям холдинг - Sega Sammy Holdings. Приходите й за 2017 г. достигнаха 208 млрд. йени (1.9 млрд. долара), а оперативната печалба скочи с 33% до 14.8 млрд. долара (135 млн. долара). През последната година SEGA преминава през период на преструктуриране. Компанията, която стои зад заглавия като Football Manager, Shenmue, Total War, Valkyria Chronicles, Company of Heroes и др., смени президентите на американското и на европейското си подразделение - Дейл оглави бизнеса през юни.