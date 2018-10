Американската търговска компания Sears влиза в процедура по несъстоятелност

Още през 80-те години на миналия век обаче Sears губи част от позициите си заради идеята за мащабно разширяване в сфери като банкиране и застраховане



Американската компания Sears Holdings подаде молба за защита от кредитори заради големите си задължения и загуби, съобщава Financial Times. Групата е собственик на веригите магазини Sears, Kmart, Kenmore и DieHard. Главният изпълнителен директор на дружеството Еди Лампърт и неговият хедж фонд ESL Investments Inc. са натрупали дългове в размер на 2.5 млрд. долара от септември насам заради многократните опити да се запази веригата магазини Sears, пише Bloomberg.Sears Holdings беше определяна като най-голямата търговска верига на дребно в САЩ с репутация, но компанията не успя да се справи с променящите се потребителски навици и онлайн конкуренцията. Опитите за промяна и модернизация доведоха до натрупване на огромни дългове.От 2012 г. загубите на групата са надхвърлили над 10 млрд. долара.Компанията, която се наричаше Sears, Roebuck & Co., се превърна през годините в запазена марка с широк продуктов асортимент, а веригата се разрастваше в десетилетията след Втората световна война заедно с нарастващата средна класа в САЩ.Още през 80-те години на миналия век обаче Sears губи част от позициите си заради идеята за мащабно разширяване в сфери като банкиране, застраховане и кредитните карти, а в началото на 90-те години Walmart измести дружеството като най-голям търговец на дребно в САЩ.Лампърт, който е най-големият акционер в Sears, затвори стотици магазини, намали годишните разходи с повече от 1 млрд. долара и закри веригата Lands’ End, но това се оказа недостатъчно, за да се спаси Sears.Операторът на магазините Sears и Kmart е част от компаниите, влезли в нарастващ списък на търговците на дребно, които са обявили несъстоятелност или са ликвидирани през последните няколко години в условията на силно конкурентен климат, отбелязва AP.