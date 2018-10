Лекторите на Retail in Detail: Кейт Маер

© Капитал

Когато през декември 2016 г. Adidas открива своя фирмен магазин на Пето авеню в Ню Йорк, в историята на ритейла започва нова страница. Търговският обект е впечатляващ не само заради площта си от 45 хил. кв.м, а защото на тази площ с много въображение се разгръща съвършено различно потребителско преживяване. Магазинът е проектиран, носейки носталгията на гимназиалния стадион. Входът му напомня тунела, през който спортистите преминават, за излязат на спортната арена. Дизайнът на продуктите е подчертан още там. Вътре в помещенията стоките са разположени на стени със заглушен цвят и разделени по групи от малки постери, които носят силни визуални послания.Това не е магазин, в който влизаш само за да пазаруваш. Тук можеш да изразиш себе си. Потребителите имат възможността да персонализират продуктите, както и да създават собствени дизайни. Интерактивността е навсякъде. От пистата за бягане, където клиентите могат да използват сензори, за да анализират крачките си, до тревната площ, на която може да бъде изпробвана екипировка за футбол. Всичко това позволява на купувач и продавач заедно да потърсят най-доброто решение за продуктите, отговарящи в най-голяма степен на конкретните нужди.Проектът за създаването на магазина на Adidas е определян като един от най-значимите в работата на криейтив директора "Потребителско преживяване" на Gensler Кейт Маер. На тазгодишното издание на форума Retail in Detail, който ще се проведе на 30 октомври в Sofia event center, тя ще говори за това как ритейлърите трябва да преобразят потребителското преживяване, така че то да е в унисон с новите клиентски търсения.Маер е родена в Ирландия. След гимназията печели стипендия и заминава да учи в САЩ. Животът й винаги е бил много свързан със спорта. Първоначално следва спортен маркетинг и Международен бизнес в Sacred Heart University. По това време е действащ спортист в първа баскетболна дивизия. По-късно започва работа на половин работен ден в компания за развитие на затворени комплекси и хотелски имоти в Ню Джърси. През 2000 г. се запалва по архитектурата и дизайна и в крайна сметка завършва магистратура по специалността в New Jersey Institute of Technology.Маер се връща в Европа през 2010 г. и до 2014 г. се квалифицира в Royal Institute of Architects в Ирландия. През това време специализира дизайн мениджмънт в областта на ритейла и хотелиерството. Сред клиентите й са HMS Host, IHG-International Hotel Group, Rernod Ricard, Starbucks, Omega, The Tate Modern и Asics.Архитектурата, дизайнът и спортът продължават да вървят ръка за ръка в професионалния й път.През 2014 г. тя се присъединява към клона на Adidas в Германия като директор Retail Concepts и основният й ангажимент е по създаването на оригиналните концепции на големите фирмени магазини. През 2016 г. е назначена за творчески директор на всички концепции за търговските обекти на Adidas. Маер е свързващото звено между марката и глобалните дизайнерски екипи, а основната й задача е да гарантира, че наследството и опитът на Adidas в търговската среда ще продължават да се развиват, посрещайки предизвикателствата на бъдещето.Кейт Маер е силен застъпник на вярването, че спортът има силата да променя животи. Страстта й към баскетбола я отвежда до Африка, където обучава бъдещи лидери. Тя е работила безвъзмездно по създаването на архитектурата на Kivu Inretnational School & Sports Academy в Демократична република Конго.Маер става част от екипа на лондонския офис на студиото за дизайн и архитектура Gensler през 2018 г. Фирмата предлага интегрирани решения и услуги за бизнеса. За Gensler работят над 6000 специалисти от 48 точки по света. Сред проектите, по които е работила компанията, са изграждането на централите на Facebook, Instagram и Etsy и редакцията на Washington Post. Активните в момента клиенти са над 3500 фирми и организации. Агенцията има много проекти в областта на ритейла.Retail in Detail е първото специализирано събитие за бизнеса с бързооборотни стоки в България. За своето тринадесетгодишно съществуване форумът се утвърди като най-значимата платформа за обмяна на опит и контакти не само за FMCG търговията и производството, но и за ритейл сектора като цяло.През 2018 г. събитието се фокусира върху новите тенденции, които променят търговията на дребно в световен мащаб. Повече информация за програмата и условията за регистрация вижте тук