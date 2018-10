Netflix изненада с добри резултати през третото тримесечие

Приходите на компанията

за периода

са били 4 млрд.

д

олара, в съответствие с оценките на анализаторите, според Bloomberg. През третото тримесечие на миналата година Netflix регистрира малко под 3 млрд.

долара от п

родажби.

Печалбата на акция е

89 цента, надминавайки

значително

прогнозите на анализатор

ите з

а 68 цента. През третото тримесечие на миналата година компанията спечели 29 цента на акция. Акциите на Netflix нараснаха с 14% в търговията след

края на търговията във вторник.

"Тъй като

интернет

развлеченията се разрастват, повече компании виждат голямата възможност", каз

в

а Рейд Хейстингс, председател, президент и главен изпълнителен директор на компанията, коментирайки засилената конкуренция. "Компании като WarnerMedia и Disney/Fox се

насочват към

разпростран

ение на

свое собствено съдържание, като технологични компании като Apple, Amazon и други инвестират в първокласно съдържание, за да подобрят своите платформи за разпространение.

С

ред тези

големи

конкуренти плюс традиционните медии, нашата работа е да направим

така, че когато потребителите имат свободно време, да решат да използват парите си за нашите услуги."

Инвеститорите на Netflix се увериха във вторник, че пропускането на целта за брой нови абонати през юли е било по-скоро еднократно събитие, отколкото начало на нова поредица от разочарования. Акционерите на компанията, която за кратко беше най-добре оцененото медийно дружество в света, бяха притеснени след резултатите за второто тримесечие, тъй като Netflix не отговори на собствените си очаквания. Ръководителите на компанията обвиниха вътрешното звено за прогнозиране за провала, пише Reuters.Вчера обаче резултатите на онлайн платформата за видеострийминг надхвърлиха очакванията – през периода от юли до септември абонатите са нараснали със 7 млн. до 137 млн., което е с 2 млн. повече от предвижданията. Най-голямата компания в сектора очаква да добави още 9.4 млн. абонати през последното тримесечие, от които 7.6 млн. извън САЩ.Проблемите през юли – когато акциите на компанията спаднаха с 14%, след като добави с 1 млн. абонати под очакванията на инвеститорите през второто тримесечие, доведе до внезапен край на един от най-силните периоди за компанията през тази година. Дотогава цената на акциите на Netflix почти се беше удвоила. До началото на тази седмицa книжата на платформата се търгуваха с 15% по-ниско от нивото им отпреди три месеца, когато цената им беше близо 400 долара, а компанията надмина по пазарна капитализация Walt Disney.Въпреки това доклад на анализаторската компания Sensor Tower прогнозира връщането към растеж, на който Wall Street беше свикнал. Освен навлизането на нови пазари като Бразилия и Индия доставчикът отчита силен растеж в САЩ, където някои анализатори се опасяваха, че насищането на пазара ограничава възможностите за нови абонати.По време на тримесечието новите сезони на популярните предавания на Netflix, като Orange is the new black, Bojack Horseman и American Vandal, бяха придружени от нови оригинални франчайзи като Sacred Games и Maniac.Но анализаторите в Goldman Sachs предупредиха в понеделник, че дори Netflix да надмине целта си от 5 млн. нови абонати за третото тримесечие, инвеститорите все още подкрепят "по-консервативното" ръководство за четвъртото тримесечие. Те прогнозират голям скок в разходите за съдържание през втората половина на годината, като излишъкът от пари в брой вероятно ще се увеличи от 2 млрд. долара през миналата година до 3.3 млрд. долара през 2018 г.Но анализаторите също така заявиха, че Wall Street продължава да подценява размера на глобалния пазар на Netflix, влиянието на постепенното увеличаване на съдържанието и нарастващата стойност на Netflix както за дистрибуторите, така и за създателите на съдържание.Натискът върху платформата да продължи да увеличава бюджета си за съдържание, който се очаква да достигне 13 млрд. долара тази година, се засилва едва след като все повече конкуренти се появяват на пазара за видео стрийминг.Освен дългоочакваните дебюти на нови стрийминг приложения от Disney и Apple през следващата година от AT&T заявиха, че планират да пуснат нова онлайн видеоуслуга, която ще включва съдържание от Warner Bros и HBO до края на 2019 г.