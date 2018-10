Приливът на българския рап

Жлъч (прав), Григовор и Гена (седнали) сами пишат музиката си, сами я продуцират и сами правят рекламните си материали

© Надежда Чипева

, казва Енчев и бърза да добави, че участия и концерти не са едно и също. "Голямата сцена, озвучението, хиляда души, това е концерт. Когато идеш в един клуб с подиум, това е клубно участие. Опитваме се да правим по-малко клубни участия и повече концерти." Стоянов добавя, че търсенето за техни участия не е само от София, но и от цялата страна, но се сблъскват с проблема, че не навсякъде можеш да направиш концерт. "Нашата музика не пасва на лъскавите дискотеки, макар че сме били и по такива места."

Пари се правят и от интернет

merchandise

В една юлска вечер, пред сцената на софийския клуб "Маймунарника" има над хиляда души. Повечето са струпани пред сцената и знаят всяка дума от песните на рапърите Жлъч и Григовор и застаналия на пулта зад тях Гена. Тримата представят новия си албум, "Прилив", и за пръв път се изправят пред толкова многобройна публика. За представянето са дошли хора от цяла България. На една от песните, "TLDR", Григовор се обърква и забравя текста си, защото е удивен от факта, че публиката от предните редове знае всяка дума от далеч не краткия текст на песента му.Зад псевдонимите Жлъч, Григовор и Гена стоят Матю Стоянов, Илия Григоров и Евгени Енчев. Тримата, заедно с Филип Царов, работят под общото име So Called Crew. И не смятат, че има нужда от лейбъли. "За какво ни е лейбъл?", пита Григоров. "Ние сме четирима души, които правят музика. Няма нужда да става излишно сложно. Няма нужда да дължим каквото и да било на други хора."На практика обаче четиримата заедно вършат работа точно колкото за цял лейбъл. Сами пишат музиката си, сами я продуцират, сами правят рекламните си материали – тениски, шапки и др. Това, което не правят, е да се разпространяват сами, като работят с уеб магазина на Facing the Sun. Другите две неща, които ги разграничават от определението "лейбъл", е, че не са търговско дружество и не търсят други изпълнители, които да продуцират."Ако понятието беге рап умре, това би било жив късмет", казва в една от песните си Григоров. Пред "Капитал" обяснява: "Не харесвам това понятие, защото зад него се крие много аматьорска работа. Там властва глупостта. Когато кажеш "беге рап" и си представяш Мишо Шамара." Стоянов добавя: "Ние правим рап на български, а не беге рап."Тримата са на практика феномен в българската музика. Не само защото са популярни, без да са част от лейбъл, тъй като това е често срещано явление в епохата на интернет. Това, което ги отличава, е, че техните концерти са като излезли от друго време, защото показват, че все още съществува пазар за физически носители. От новия им албум "Прилив", са продадени над 600 бройки само за няколко часа при представянето му. Числото може да не звучи особено впечатляващо, но са огромно изключение от правилото в България, където пазарът на физически носители музика е между "бутиков" и "несъществуващ".Във времена, в които все по-малко български изпълнители виждат смисъл в това да издават цели албуми, софийските рапъри се отличават още повече. Те са не просто продуктивни, а свръхпродуктивни. Само месеци преди това, през декември 2017 г., общият албум на So Called Crew "Вода и вино" е представен в софийския клуб Mixtape 5 пред препълнена зала и отново са разграбени стотици дискове. По-малко от година преди това Григовор и Гена представят албума си "Фалстарт", а Жлъч и Гена – EP-то "Светлосянка".Всичко започва до голяма степен с първия удар на Жлъч и Гена – албумът "Удар", издаден през 2015 г. От него се налага да се пуснат допълнителни тиражи, които да се продават на сайта на Facing the Sun. От всички албуми са продадени общо хиляди копия.Преди него и тримата имат записани албуми, а Григоров е част от друго софийско рап дуо, Лого5. С албума "Удар" обаче започва истинска креативна вълна, която не спира и до днес. И според плановете на тримата няма да спре скоро. "Планирали сме записването на още два албума в следващите 6 до 8 месеца. Няма смисъл да спираме сега", казва Енчев. Обичайният процес зад един албум е той да създаде инструменталите, след което да се подберат най-добрите от тях и рапърите да започнат да пишат текстове."Ние отговаряме на това, което се случва в България", казва Стоянов. "Тук все още има хора, които купуват дискове. Те искат да вземат нещо, което да могат да държат в ръце." Григоров добавя: "Важно е хората да свикнат да дават пари за това, което харесват. При нас такъв проблем няма. Хората се радват, идват и си купуват диск.""Изкарваме пари най-вече от участия, концерти и дискове", макар и малко. По-малко от Spotify и повече от YouTube, където независимият канал на групата има около 10 млн. гледания, но всички приходи оттам се реинвестират директно в реклама и музикални инструменти.Стоянов започва да пише първите си рапове още когато е на 12-годишна възраст и е част от детския хор "Таласъмче". "Беше забавно, защото накарах едни хора, които пишат детски песни, да продуцират рап и да слушат Доктор Дре", казва той. Григоров пише първите си рап текстове, когато е тийнейджър, а Енчев прави първите си бийтове през 2006 г. Впоследствие се учи да семплира, но вече избягва да го прави. "Семплирането те учи на много неща, но започваш да разчиташ прекалено много на това да те вдъхнови нещо друго, а не самия ти", казва той. Част от So Called Crew е и Филип Царов, който се занимава с бийтбокс и дизайна на тениските и допълнителния мърч (от) на групата.През 2010 г. Енчев и Григоров работят за пръв път заедно. След това пътищата им се разделят, Енчев работи по-често със Стоянов, но в крайна сметка и тримата започват да гравитират около една и съща сцена и да работят заедно. Стоянов казва, че в началото "положението беше направи си сам", но сега Енчев има собствено студио, в което записват песните. Ако не им харесат резултатите, както се случва с някои песни от "Прилив", презаписват песните в друго студио.Бъдещето за тримата е ясно – още концерти и още албуми. Интересът към тях расте постоянно, което личи не само от броя хора на концертите им, но и от броя слушания в интернет. И докато за повечето бивши и настоящи поп и рап звезди в България правенето на албуми и още повече издаването им на физически носители е безсмислено занимание, за So Called Crew три албума за една година са напълно в рамките на нормалното. "Ако някога трябва да се издават по три албума на година, то това е сега", завършва Енчев.