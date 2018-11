Уорън Бъфет купува дял от JPMorgan Chase за 4 млрд. долара

Регулаторните документи, пуснати в сряда, показват още, че Berkshire е купила над 6 млн. акции в PNC Financial, регионална банка с голямо влияние върху източния бряг на САЩ. Акциите с

а на обща стойност 800 млн. долара. Холдингът е увеличил дела си и в други банки като Bank of America, US Bancorp и Bank of New York Mellon. В същото време обаче компанията е продала 9.7 млн. акции на Wells Fargo. Бъфет обяви, че ще се оттегли частично от банката, защото не успява да задържи резервите си над 10%.

Общото портфолио на Berkshire в момента се оценява на 207 млрд. долара, сочат данните към края на септември.Директната инвестиция в JPMorgan идва, след като банката, заедно с Berkshire Hathaway и Amazon, създадоха общо звено, насочено към сектора на здравеопазването, чиято цел е да намали разходите на служителите. Бъфет и изпълнителният директор на JPMorgan Джейми Даймън също така бяха двамата най-гласни поддръжници на проектореформата, която да сложи край на тримесечните доклади на борсата, за да може компаниите да се фокусират върху дългосрочни планове.