Започва кандидатстването за академията "Иновация в действие"

Новата сесия на инициативата представиха изпълнителните директори на "Солвей Соди" Спирос Номикос и "Аурубис България" Тим Курт (първият и третият отляво надясно) и основателят на The Business Institute Цветелина Тенева (най-вдясно)



- ефективно използване на ресурси, иновативно образование, здравословен живот и преоткриване на българските традиции и култура.

Студенти и завършили наскоро младежи отново ще имат възможност да се научат на предприемачески умения с инициативата "Иновация в действие". Тя се организира за пета година от "Солвей Соди" в партньорство с "Аурубис България" и съдействието на The Business Institute. Кандидатстването вече е отворено, като документи за участие могат да се подават онлайн до края на януари. Както и досега, инициативата ще завърши с конкурс, в който ще се приемат проекти в четири избрани области, а трите най-добри идеи ще бъдат наградени с програми за обучение.В "Иновация в действие" могат да участват студенти и младежи, завършили висшето си образование през последните пет години, без ограничения за специалността им. Инициативата се развива на два етапа - академия и състезателна част. Обучението протича онлайн, във виртуални класни стаи, но ще се организират и традиционните присъствени срещи в София и Варна. Няколко са основните теми, по които участниците ще придобият умения - генериране на идеи, развиване на продуктови предложения, изграждане на устойчив бизнес модел, финанси за начинаещи и представяне и аргументация на идеи.До конкурса, който е втората част на инициативата, достигат 100 души, като не е задължително кандидатите да са преминали през академията. Както и при предишните издания на "Иновация в действие" трите най-добри проекта ще бъдат отличени с награди в областта на образованието. Първото място носи участие в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел, втората - магистратура по иновации, предприемачество и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси, а третата е курс по иновационен мениджмънт на The Business Institute.Срокът за кандидатстване вече е отворен и ще продължи успоредно с подбора до края на януари догодина. Междувременно ще бъдат организирани отворени семинари в София и Варна, където участниците ще могат да се запознаят с инициативата и критериите, които определят една идея като иновативна, както и да се срещнат с организаторите, партньорите и посланиците на инициативата. Работните сесии ще се проведат през февруари и март, а крайният срок за предаване на проекти за конкурса ще е до края на април или началото на май. Малко по-късно ще стана ясни и победителите.Четири са областите, в които ще се разработват проекти тази годинаВ петото издание на инициативата организаторите поставят специален фокус върху онлайн елемента. От една страна, в обучителната платформа ще бъде включено допълнително съдържание, а от друга, разширяването на онлайн елемента ще позволи през академията да преминат с около 50 младежи повече. Досега обучението обхващаше около 100 души при кандидатстващи 200 до 300 души.Ще бъде разширен и обхватът на менторите, които работят с младежите. Те ще бъдат три основни типа - служители на компаниите, организатори на инициативата, ментори от предприемаческата общност и социални предприемачи. "В началото идеята беше просто да дадем нещо на общността, но сега даваме възможност и на нашите служители да влязат в контакт с младите хора, да им станат ментори и да почерпят от тяхната енергия и динамика", каза изпълнителният директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос.По думите на Номикос целта на "Иновация в действие" е да осигури знание на младите хора как да реализират идеите си и да се запознаят с всички аспекти на предприемачеството. "Благодарение на една подобна инициатива те могат да видят резултата от процеса по иновиране и да се научат как да представят и защитят своята идея", добави изпълнителният директор на "Аурубис България" Тим Курт. Според основателя на The Business Institute Цветелина Тенева фокусът са знанията и уменията и дори идеята да не бъде реализирана, важното е младите хора да продължат да се развиват.От започването на инициативата "Иновация в действие" през 2012 г. досега през нея са преминали над 400 младежи.