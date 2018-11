Петъкът на eMAG

еMAG инвестира 65 млн. евро в новия си склад край Букурещ

Според Юлиан Станчу основна цел на онлайн търговеца е и по-лесният достъп до потребителите в по-малките градове



Фотограф: Цветелина Белутова

Колко да е черен един петък



eMAG за първи път проведе Черен петък в България през 2013 г. и дори година по-късно регистрира фразите Черен петък и Black Friday в Патентното ведомство. Впоследствие и други търговци започнаха да ги използват. eMAG беше глобена няколко пъти от Комисията за защита на конкуренцията заради нелоялни практики и подвеждаща реклама по време на Черния петък - санкции, които обжалва в съда. Много големи и малки български търговци от различни сектори - от техника, през дрехи до мебели и др., вече провеждат кампании Черен петък, които често продължават повече от един ден.

Продажби за 100 млн. евро, почти 1.3 млн. продадени стоки, от които 52 000 телевизора, 20 000 лаптопа, килограми злато, десетки автомобили, стотици хиляди дребни електроуреди. Подобен цветен оборот е блян дори в годишно измерение за средно големи търговци в България. Но румънският онлайн ритейлър eMAG успя да го постигне за един ден - в тъй наречения Черен петък на 16 ноември, който се проведе седмица преди този по света, а и в България. Немалко потребители смятат е-търговията за елементарен бизнес - според тях компанията пренася стоката от точка А до клиента при минимални разходи. Но зад нея стоят комплексни системи, които особено при мащаб като този на eMAG изискват огромни инвестиции в IT системи, специалисти, логистика и складови площи.eMAG е сред компаниите, които налагат Черния петък като еднодневен формат на намаления в Румъния, а впоследствие спомагат за популяризирането му и в България, където все повече търговци провеждат такива кампании. От първата си версия на домашния си пазар през 2011 г. продажбите постоянно растат, за да достигнат 460 млн. леи миналия петък (98.6 млн. евро), над 28% повече от предишната година. Според представители на компанията приходите в Черния петък се равняват на месечния оборот на компанията. От 3 млн. предлагани продукти, 1.28 млн. стоки бяха продадени (виж графиката).От компанията твърдят, че въпреки добрите приходи печалбата за нея е незначителна, а за по-ниските оферти допринасят добрите отношения с доставчиците на eMAG. "Имаме добро партньорство с тях и всяка година ги привличаме за тази кампания с един довод - не искаме да сваляме стойността на вашите продукти, кампанията е еднодневна, не прибираме никаква печалба за нас, а прехвърляме цялото намаление на потребителя", казва пред "Капитал" Тудор Манеа, вицепрезидент на групата. Според него еMAG се подготвя за този ден и като цяло за по-активна търговия в следващите години от доста време с целенасочени инвестиции в различни сфери.Общите капиталовложения през тази година за Черния петък на eMAG и партньорите на компанията - доставчици, куриери и др. достигат общо 100 млн. евро. От тях основната част е в новия склад на компанията край Букурещ - 65 млн. евро. "Старият ни склад (изграден преди две години) е за по-малки по обем продукти, докато новият е за средноголеми като телевизори, както и големи стоки като бяла техника, мебели и т.н. Двата заедно ще увеличат продуктивността ни, тъй като имаме още много път, преди да достигнем по този показател най-големите онлайн пазари - САЩ и Китай", заяви изпълнителният директор на eMAG Юлиан Станчу (и основен акционер с 25% в компанията след южноафриканската група Naspers) пред "Капитал".Според компанията съоръжението е най-голямото подобно в Югоизточна Европа, както и най-едрата еднократна инвестиция досега в историята й. Компанията закупи земя с площ 600 000 кв.м, а при окончателното му завършване догодина складът ще се простира на 120 000 кв.м. Станчу заяви, че капацитетът на логистичния парк е 3 млн. продукти - телевизори, хладилници, перални и др. Благодарение на автоматизираните процеси обработката на поръчките става далеч по-бързо, а при пълното си натоварване складът може да обслужва 200 камиона на ден, които да покриват Румъния, България и Унгария. В него работят около 350 служители на eMAG.И докато за мнозина еMAG означава само сайт, който доставя продукти чрез куриери, това е само върхът на айсберга. Невидимата част е далеч по-важна и голяма - технологичната инфраструктура, поддържаща целия бизнес. През последните години компанията постоянно увеличава IT екипа си и днес той надхвърля 800 специалисти (от общо 2000 служители на eMAG и 160 в България). Само за две години броят им е нараснал с 300 души.Най-трудният ден в годината за този отдел е Черният петък. Според Богдан Аксиния, вицепрезидент технологични платформи в еMAG, основното предизвикателство е мащабът - за един ден се правят продажби, които обикновено отнемат месец. "През последните седем години научихме много. Например след първия Черен петък през 2011 г. променихме цялата IT архитектура, тъй като тогава не очаквахме толкова голям интерес и някои системи не издържаха. Сега отделните платформи работят самостоятелно и независимо една от друга, така че, ако има срив, да могат да продължат да функционират", допълва мениджърът.Сред 800-те специалисти има разработчици, специалисти по инфраструктура, поддръжка, анализ на данни и др. Аксиния казва, че 35% от IT експертите са жени, което е доста по-голям процент от много западни технологични компании. С малки изключения, голяма част от софтуера и технологиите, които поддържат различните системи в компанията (като новия склад, например), е изграден от вътрешни специалисти. Екипът на Аксиния работи и върху алгоритмите, които подпомагат потребителите с таргетирани оферти. За тази цел се работи все по-активно в областта на изкуствения интелект и машинното самообучение. Тяхно дело е и мобилното приложение, което се използва както в Румъния, така и в България и Унгария.Друга сфера, в която от eMAG очакват да растат все повече както в Румъния, така и в България, е marketplace платформата на компанията, която дава възможност на външни търговци да продават през сайта. В момента тя има над 13 500 такива партньора в Румъния и над 2600 в България. Целта на eMAG е да стимулира и трансграничната търговия, като например 200 български магазина в момента продават на румънския пазар през платформата."Клиентите в нашия регион обичат да разглеждат, оценяват, сравняват цени, търсят видеа на продуктите и т.н., за да вземат информирано решение - ето защо ние решихме, че се нуждаем от много силен marketplace модел. Така се променихме от шопинг в информационна дестинация", заяви пред "Капитал" Флорин Филоте, който е начело на eMAG Marketplace. Според него, ако през 2015 г. към системата са се присъединявали 25 нови търговеца всеки месец, в момента броят им е 800 нови компании месечно. Очакванията на мениджъра са продажбите през marketplace да изравнят собствените на eMAG до 4-5 години.От eMAG признават, че причината Черният петък да не е в един ден в четирите пазара на компанията - Румъния, България, Унгария и Полша (в САЩ е в петъка след Деня на благодарността, т.е. 23 ноември), е желанието да се избегнат затруднения с доставки и обслужване. Според Манеа същите оферти, каквито е имало на домашния пазар на компанията, ще бъдат предлагани и в България. През миналата година eMAG отчете продажби от 32 млн. лв. за Черния петък в нашата страна. По пласирани бройки най-продаваните продукти и в Румъния, и в България са пелените, а по стойност - телевизорите."Потреблението в Румъния и България е около 30-40% под това в Унгария и шест пъти по-ниско от Германия. Така че при повишаващия се стандарт хората искат по-добри продукти", допълва Манеа.Около 70.5% от доставките на този Черен петък в Румъния са извършени от куриер, 15.5% са през собствените шоуруми на компанията, а останалите 14% са през офиси на румънските пощи, от които потребителите могат да си вземат продуктите. Именно последните два модела ще бъдат налагани и на българския пазар. Първият шоурум тук трябва да бъде открит догодина, като все още тече избор на място. От август пък eMAG започна да работи с "Български пощи", като от 19 пощенски станции в София клиентите могат да получават пратки и да плащат с наложен платеж.Според изпълнителния директор на eMAG Юлиан Станчу пощите са един от най-удобните начини за по-бърз достъп до потребители извън големите градове. "Много хора в Румъния и България имат интернет, но не използват е-търговия и е въпрос на време да ги образоваме в ползите от онлайн пазаруването. Нашият основен конкурент тук е офлайн светът. За клиентите в малките градове магазините предлагат по-малко и по-скъпи продукти. Ние трябва да достигнем до тези хора и да имаме правилните оферти за тях. Вторият ни конкурент са глобалните играчи, а в нашия регион най-силен е AliExpress", заяви Станчу пред "Капитал".