Кои са иновативните предприятия на 2018 г.

Номинирани в конкурса



- "А Дейта Про" е разработила платформа за оптимизиране на събирането и самостоятелна обработка на огромни информационни масиви чрез автоматично разпознаване на "лица от особен интерес", замесени в криминална дейност.



- "Антиподес" разработва първата за България ERP система от висок клас като облачно решение, локализирано на шест езика, на цени, достъпни за малкия и среден бизнес.



- "Био Уей" създава бизнес модел за отглеждане на гъби шийтаке в селските райони в цяла България чрез изграждането на биоферми, собственост на различни лица, работещи под едноименна търговска марка и при спазване на единни стандарти.



- "Волонтайм" създава, поддържа и развива едноименната социална мрежа за добри дела, в която всеки може да намери информация и да стане част от всичко, свързано с правенето на добрини.



- "Империя онлайн" разработва и разпространява мултиплатформената ролева игра Imperial Hero (Имперски герой) във версия, предназначена за рускоезичните пазари.



- "КънектидБин" разработва решение за "умно" сметосъбиране, комбиниращо конфигурируеми IoT сензорни устройства и софтуерна платформа за осигуряване на наблюдение и управление на мрежи от контейнери за сметосъбиране в реално време.



- "Майкроуебър ЦМС" предлага онлайн платформа с отворен код за създаване на уебсайтове, онлайн магазини и блогове чрез drag and drop технология.



- "Мейк-България" предлага патентована технология за мобилна система и композитни панели за топлоизолация на жилищни сгради и индустриални съоръжения.



- "Мобайл системс" е създател на OfficeSuite Now - крос-платформен офис пакет за фирми и индивидуални потребители с вграден мейл-клиент и пдф редактор.



- "Мусала софт" е водеща софтуерна компания, създала обучителния формат Learn from the masters за лица с базов или без никакъв опит, планиращи кариера в ИТ областта.



- "15БГ" разработва 15toGO – приложение за нов начин за избиране, резервиране и организиране на споделени пътувания чрез директна връзка с туристическите агенции.



- "Райд шеър България" (SPARK) предлага нова за пазарите в България, Литва и Румъния free flow услуга за споделена мобилност с електрически автомобили



- "Телерик академия" e образователната организация с програми за подготовка на специалисти за ИТ индустрията и изграждане на дигитални знания и умения у учениците.



- "Техруум" разработва стратегии и собствени инструменти за дигитален стандарт в строителството за различни географски локации.



- "Файър" разработва мобилния портфейл phyre - независим fintech продукт, който позволява безконтактно разплащане чрез смартфон, преводи между абонатите и дигитализиране на картите за отстъпки.



- "Център за интегративна медицина (АСИМП)" създава протокол и програма за лечение на онкологични заболявания на базата на инсулин потенцирана терапия и биомагнитна терапия.